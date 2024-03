Laissac-Sévérac l'Église. Action 12 participe à l’attractivité du territoire et présente un très bon bilan

Tout récemment, toujours aussi nombreux, les adhérents et bénévoles de l’association Action 12 ont assisté à sa 21e assemblée générale ordinaire. Marc Membrado, son président, Lise Garcia et Étienne Valayé, ses salariés, ont procédé à la présentation du rapport d’activité et du bilan moral de l’association pour 2023.

Une rétrospective, sur le Laissac Biathlon Trail réalisé en janvier, sur la journée mémorable de la Trans Aubrac du mois d’avril, sur le projet initié du Handi Biathlon Trail proposé en octobre, ainsi que sur la participation des membres à de nombreuses courses, a ainsi été présentée.

Le rapport financier de l’association, exposé par le Cabinet Albouy Associés Consult a fait état d’un budget sain et équilibré.

Les chiffres 2023 : 107 adhérents, près de 350 bénévoles et 2 salariés à temps plein et aussi 2 750 coureurs sur la Trans Aubrac, 100 personnes ayant participé au cours de natation et 215 personnes au cours d’aquagym dispensés par les salariés l’été dernier à la piscine de Laissac.

Les comptes ont été présentés et approuvés. Puis les membres du conseil d’administration, élus à l’unanimité ont, à leur tour, élu le bureau.

Marc Membrado, reconduit au poste de président, a remercié les élus présents, l’ensemble des adhérents et tous les bénévoles pour leur aide précieuse, pour l’attention qu’ils portent au club et pour leur humanité. En fin d’Assemblée, les élus du secteur (représentants du Département, de la Communauté de communes "des Causses à l’Aubrac" et "d’Aubrac Carladez et Viadène", les représentants élus de la mairie de Laissac-Sévérac-l’Église, la maire de Bertholène, l’adjoint au maire de la commune de Laguiole et de St-Geniez-d’Olt et d’Aubrac) ont pris la parole à leur tour pour souligner le dynamisme de l’association qu’ils ont décrite comme "active et novatrice grâce aux différents évènements et activités proposés et l’importance de ceux-ci pour l’attractivité du territoire".

