Football : quatre choses à savoir sur Grenoble, le prochain adversaire de Rodez

Rodez (6e) reçoit Grenoble (7e) le samedi 16 mars, à 19 heures, au stade Paul-Lignon, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2.

De l'euphorie au néant

Toujours présent dans le top 5 de L2 depuis la deuxième journée, le GF38 en est sorti il y a deux semaines, au terme de la 27e journée et d'une défaite à Bastia (1-0). La quatrième de rang, après pourtant une série de six matches sans revers, dont une éclatante victoire le 2 février face à Caen (5-1). La cinquième défaite, lundi face à Laval (0-2), est venue un peu plus plonger le club du dirigeant aveyronnais Max Marty dans la crise...

Vincent Hognon n'est plus l'entraîneur...

Pour tenter de répondre à cette situation difficile, Grenoble a annoncé mercredi le débarquement de son entraîneur Vincent Hognon. Sur le banc isérois depuis décembre 2021, le Nancéen de naissance n'a pas résisté à cette période de trouble. "Depuis janvier, l’équipe n’a récolté que 6 points sur 27 possibles. Ce qui a conduit à l’accord des parties", explique le communiqué.

?? ???? ???????? ??????? ??????



Ce mercredi 13 mars, le ???? et ??????? ?????? ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.



— Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) March 13, 2024

...Il devrait être provisoirement remplacé par son duo d'adjoints

D'après les informations de nos confrères du Dauphiné Libéré, Vincent Hognon sera remplacé par ses anciens adjoints Frédéric Guéguen et Marama Vahirua pour le déplacement en Aveyron. Un nouveau technicien devrait, lui, être nommé la semaine prochaine, selon le journaliste local Frédéric Sougey.

Le nouvel entraîneur du GF38 devrait être connu/officialisé la semaine prochaine.

A Rodez c'est le staff actuel (Fred Gueguen, Marama Vahirua) qui devrait s'occuper de l'équipe. — Frédéric Sougey (@FredericSougey) March 13, 2024

Une seule défaite face au Raf en L2

S'il n'a jamais perdu chez lui en deuxième division face à Rodez, Grenoble a connu une fois la défaite à Paul-Lignon. C'était en août 2020, sur le score de 1-0. Sinon, tout terrain confondu, son bilan face aux hommes du président Murat est de quatre victoires pour trois nuls.