INFO CENTRE PRESSE AVEYRON. Plainte contre l'ex-directeur de l'Immaculée Conception pour abus sexuels : la justice ne donnera pas suite

La plainte pour abus sexuels d'un lycéen à l'encontre de l'ancien directeur de l'Immaculée Conception, à Espalion, vient d'être classée sans suite. L'absence de consentement n'a pu être prouvée, explique le procureur de la République de Rodez.

Il y a un an tout juste, l'affaire avait fait grand bruit. Dans une lettre envoyée aux parents d'élèves des collégiens et lycéens de l'Immaculée Conception, à Espalion, le directeur diocésain de l'Aveyron apprenait la mise en retrait de Mathieu Baldit, directeur de l'établissement incontournable du Nord-Aveyron depuis 2017.

Rupture conventionnelle

Et, à la surprise générale après avoir communiqué sur un "arrêt maladie", le courrier révélait les véritables raisons de cette mesure d'écartement : la plainte d'un lycéen pour "des faits délictuels". En l'occurrence, des abus sexuels. Le plaignant, âgé de 16 ans, était alors élève de seconde et venait de changer d'établissement. Une cellule psychologique avait été ouverte après la révélation des faits. Et une rupture conventionnelle avait été actée entre l'enseignement catholique et le directeur.

"Les investigations ont écarté l'absence de consentement"

Saisi à la suite de la plainte, le parquet de Rodez a annoncé, ce mercredi 13 mars, qu'il venait de classer sans suite la procédure. Joint par nos soins, le procureur Nicolas Rigot-Muller s'en explique : "Les atteintes sexuelles sur mineur de plus de 15 ans supposent que soit établie l'absence de consentement de la victime à la relation. Les investigations menées ont écarté cette absence de consentement et le recours par le mis en cause à des menaces, contraintes, surprise ou violence pour parvenir à ses fins".

90 000 messages en onze mois

Selon nos informations, un SMS envoyé par le jeune plaignant au directeur récemment fut ajouté à la procédure. On y lirait : "Je ne veux plus mentir, je n'y arrive plus (...) tout ce qui t'arrive est injuste". L'exploitation du téléphone portable des deux parties lors de l'enquête menée par la gendarmerie avait permis la découverte de 90 000 messages en onze mois... "Il tenait notre fils sous sa coupe toute la journée. Il l’appelait même avant de s’endormir. Il lui disait qu’il l’aimait, qu’il voulait l’épouser ! Pour nous, cela relève d’une véritable emprise", avait témoigné, auprès de nos confrères de France 3, la mère du mineur, à l'origine de la plainte déposée en février dernier.

L'émoi à Toulouse

L'affaire avait créé l'émoi bien au-delà des frontières de l'Aveyron. Car lors de la dernière rentrée scolaire, Mathieu Baldit avait repris du service, comme professeur d'histoire-géographie, dans un lycée privé à Toulouse. À la découverte de la plainte déposée à son encontre, les parents d'élève avaient alors demandé son retrait au plus vite. Cela a été fait en novembre. Depuis, Mathieu Baldit n'exercerait plus.

Selon nos informations, il réfléchirait aux côtés de son conseil, Me Maxime Bessière, à engager des poursuites à son tour pour contester la rupture conventionnelle avec le diocèse de l'Aveyron afin d'être rétabli dans ses pleins droits. Des actions judiciaires sont aussi envisagées à l'encontre de toutes les personnes "n'ayant pas respecté la présomption d'innocence", souligne l'avocat ruthénois.