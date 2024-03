Onet-le-Château. Le quine de l’APE a fait un carton

Que de monde ce dimanche après-midi à l’Athyrium. Parents, amis et bien sûr joueurs s’étaient donné le mot... et vu le nombre de chaises installées et rajoutées, on parle de plus de 600 personnes. Et c’est dans une ambiance à la fois conviviale et familiale, que les quines se sont succédé et que les tables se sont "décorées" de la multitude de lots qui étaient mis en jeu pour le quine de l’APEL de l’école Saint-Viateur. Une satisfaction pour des parents bénévoles très motivés, car l’objectif pour tous est de pouvoir grâce à cette manifestation, financer les projets pédagogiques, les sorties scolaires, mais aussi les activités culturelles et sportives pour les enfants de l’école, mais pas que "On s’est focalisé cette année sur un beau projet, celui du spectacle de l’école qui aura lieu le 19 mars à l’Athyrium. On participe au financement des intervenants en chant, danse et bien-être qui viennent chaque semaine depuis Noël, pour le préparer. On a aussi un budget pour chaque maîtresse qui leur permet d’acheter ce dont elles ont besoin pour leur classe… ".