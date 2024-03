Cassagnes-Bégonhès. Les Jardins de la solidarité sont "sauvés"

Dernièrement s’est tenue une réunion aux Jardins de la solidarité en présence du président de Progrès André Drubigny, Karine Clément, présidente de Pays ségali communauté, Michel Costes, maire de Cassagnes-Bégonhès, David Mazars, maire de Calmont Anaïs Tizo directrice de Progrès (conseillère socioprofessionnelle).

Un ouf de soulagement a été poussé par les élus après une période d’incertitude sur l’avenir de cette association créée voilà plusieurs années et qui fait partie du paysage associatif, social et solidaire de la région. L’association Progrès, basée à Onet-le-Château, est une association locale dont le but est l’émancipation individuelle par l’action collective, que ce soit par la participation citoyenne, l’emploi ou toute action de lien social. Elle intervient dans l’entretien de la voirie tonte, espaces verts, distribution de documents, nettoyage de bureaux…

En ce qui concerne les jardins d’insertion de Cassagnes l’activité est reprise comme auparavant avec la livraison de paniers, ouverture à la vente le vendredi, les communes pourront toujours faire appel à eux pour l’entretien des chemins de randonnée, etc. Les élus n’ont plus qu’à trouver un nouveau nom à l’association sociale et solidaire.