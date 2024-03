Estaing. Les pêcheurs passent les troupes en revue

À la veille de l’ouverture de la pêche à la truite, la société de pêche d’Estaing tenait son assemblée générale à la salle des fêtes.

En première partie se déroulait l’assemblée générale extraordinaire qui avait pour objet la modification statutaire de l’AAPPMA d’Estaing. Après l’exposition des changements, les participants votaient, à l’unanimité, l’adoption des statuts modifiés. De plus, quatre nouveaux membres intégraient le conseil d’administration : Ludovic Piernet, Pierre Martin, Jean-Claude Viguié et Jean Marc.

"Notre bureau débute sa troisième année et s’emploie à valoriser l’attractivité de son territoire. Nos prises de décisions sont fixées vers le futur de notre association et sur sa durabilité" soulignait le président Vincent Marc en ouverture de l’assemblée générale ordinaire. Heureux d’être à la tête d’une association qui va avoir 82 ans, le président revenait sur les différentes activités et lâchers de poissons qui ont eu lieu au cours de l’année écoulée. Il notait aussi la progression des cartes, 166 en 2023 (contre 140 en 2022).

Côté projets, la société de pêche envisage plusieurs rendez-vous pour dynamiser l’association : participer au recensement national des grands cormorans, lâchers de poissons (truites, black-bass, gardons, brochets), mise à jour d’un ponton de pêche au barrage de Golinhac, soirée à thème (montage mouche…) pour transmettre son savoir-faire et partager ses connaissances, animation pêche et animation scolaire, rappel sur la réglementation et mise à jour du droit de pêche, participation à la fête de la Saint-Fleuret…

Un agenda bien rempli auquel on peut ajouter un bilan financier positif avec, en 2023, une belle opération lors de la réception d’une manche du Challenge Henri-Hermet.

Avant de clore la séance et de souhaiter une bonne saison de pêche à tous, Vincent Marc tenait à remercier les partenaires (mairie, Fédération départementale de pêche…), indispensables au bon fonctionnement de l’association, et les bénévoles qui œuvrent à faire connaître l’AAPPMA d’Estaing.