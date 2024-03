Marcillac-Vallon. O’bike se lance dans le sponsoring

Héritier d’une passion familiale pour le vélo, Arthur Vanaudenhove n’avait que 19 ans en 2020 quand il a créé à Saint-Cyprien-sur-Dourdou la société O’Bike, spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de vélos musculaires et électriques. Il n’aura fallu que très peu de temps pour que l’enseigne devienne, sur le territoire du Vallon et bien au-delà, un acteur apprécié pour la qualité de ses services et de sa flotte de deux roues avec de très belles marques comme O2 Feel, BH et Rotwild.

Toujours à la recherche d’innovations et de belles montures, O’bike est récemment devenu revendeur exclusif en Aveyron, ainsi que dans tout le nord Occitanie, de la marque Corractec, "une marque allemande qui depuis 30 ans est synonyme d’innovation, de qualité et de design moderne" précise-t-il. Dans un souci de développer la notoriété de cette gamme de vélos, Arthur s’est rapproché de plusieurs clubs cyclistes de la région comme l’Entente cycliste Vallon/Dourdou et le Guidon decazevillois où il a fait la connaissance de Loïc Mazars, un jeune coureur au profil idéal pour devenir ambassadeur de la marque Corratec.

Le lien d’amitié entre ces deux jeunes passionnés a tout naturellement débouché sur un partenariat concrétisé par la mise à disposition, pour toute la saison 2024, d’un vélo de route Corratec CCT Evo Race. C’est donc avec cette superbe monture en carbone d’exception, ultralégère, aérodynamique, tout intégrée et équipée d’une transmission électrique Sram Rival AXS que Loïc va sillonner les routes d’Occitanie et participer aux différentes épreuves régionales du championnat Ufolep… En quête de victoires !