Sébrazac. Des animations variées chez les aînés

Les rencontres bimensuelles du club des Deux Clochers sont récréatives et diversifiées. Outre les traditionnels jeux de société et parties de cartes, nos aînés ont passé un après-midi en compagnie des enfants de l’école du Causse et un autre où ils ont visionné l’opération Al país.

Grâce à l’initiative de Patricia Noël, qui leur a fait la surprise de leur rendre visite, les participants réunis à la salle des fêtes du Causse ont eu le plaisir de découvrir Al país, l’opération destinée à recueillir la mémoire des habitants. Des souvenirs, des anecdotes, des moments de vie…, racontés en langue d’oc par des Coubisounels et Coubisounelles, ont permis à tous de passer un bien agréable moment.

Tout en partageant verre de l’amitié et gâteaux maison, les conversations et les souvenirs donnaient l’occasion aux adhérents de se replonger au temps de leur jeunesse, des travaux à la ferme, des métiers et savoir-faire… le souvenir de villages vivants, des veillées entre voisins. Merci à Patricia pour ce moment de bonheur !