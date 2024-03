Villecomtal. La grande fête du quine de l’école

Le 10 mars, l’école Saint-Joseph organisait son quine traditionnel, une animation à faire vibrer les vitres de la Salle des Fêtes. Dès 14 h, quine des enfants. Après une courte période de calme, l’ambiance vocale s’est décuplée, appel aux bons numéros, cris de déception et enfin le premier "quine". Ils furent nombreux et le temps d’attente pour la réception des lots est allé en s’allongeant mais n’a pas gêné l’installation des amis de l’école et/ou amoureux de quines, ces lieux où chacun peut venir tenter sa chance.

Le rajout de tables a été nécessaire pour installer le plus confortablement possible les très nombreux participants de tous âges. Les 3 gros lots ont comblé leurs gagnants : voyage à Villecomtal (nuit au Glamping, repas au Restaurant du Dourdou et pâtisseries Julien), corbeille de la boucherie Régis (100 €), lot de tisanes avec bon coiffeur et vague de chocolats.

Organisateurs et donateurs de lots, très grand merci !