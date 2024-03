Onet-le-Château. L’Athyrium va accueillir le championnat d’Occitanie

Le CEOC vous donne rendez-vous le week-end prochain pour assister aux championnats d’Occitanie d’escrime.

Le club d’escrime castonétois organise samedi 23 mars et dimanche 24 mars, le championnat d’Occitanie d’escrime, à la salle Robert Rouquié de l’Athyrium.

Cette année encore, Onet-le-Château sera donc la capitale régionale de l’escrime, puisque pas moins de 150 tireurs d’Occitanie sont attendus ! Les bénévoles du club présidé par Gilbert Valière sont dans l’effervescence des derniers préparatifs d’un week-end qui s’annonce intense, haut en couleur et en spectacle ! Et ce dernier en profite pour remercier la mairie d’Onet-le-Château et le Département pour leur soutien, mais aussi les sponsors, parents, bénévoles et arbitres pour leur implication dans la réussite de cette belle manifestation sportive.

Le samedi sera sans aucun doute, la journée la plus chargée, avec dès 10 heures les catégories M9, M11 et M13 et dans l’après-midi, puis le dimanche se déroulera le championnat pour les M15, M17, M20 et les séniors.

Les spectateurs sont cordialement invités à venir encourager les champions et futurs champions. Une tombola sera organisée sur site (2 € le billet).