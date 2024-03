Agression à l'arme blanche à Onet-le-Château : deux blessés dont un homme en arrêt cardiorespiratoire

Un individu a agressé deux personnes à l'arme blanche à l'entrée du Super U d'Onet-le-Château, en début de soirée, ce samedi 16 mars 2024.

Deux personnes ont été agressées à l'arme blanche au Super U d'Onet-le-Château, en début de soirée, ce samedi 16 mars 2024.

Une victime en arrêt cardiorespiratoire

Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron a été appelé à 19h18 suite à une agression à l'arme blanche. Selon les secours, ce fait survenu à l'entrée de l'enceinte a blessé deux personnes, dont une grièvement. Il s'agit d'un homme de 40 ans, en arrêt cardiorespiratoire. Les secours sont toujours sur place et procèdent à un massage cardiaque. Une femme a été plus légèrement blessée.

12 pompiers sur place, l'agresseur interpellé

Toujours selon les pompiers, au nombre de 12 sur place, l'agresseur a été interpellé.

Plus d'informations à venir...