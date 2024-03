Agression au couteau à Onet-le-Château : "l'alcool, la bêtise et la violence" seraient à l'origine du drame qui a coûté la vie à un père de famille

Ce samedi 16 mars en début de soirée, un père de famille perdait la vie, poignardé à cinq reprises sur le parking du supermarché Super U d'Onet-le-Château. Après une nuit en garde à vue, le suspect a été conduit à Montpellier, où il sera prochainement entendu.

"L'alcool, la bêtise et la violence." Voici les "ingrédients", qui seraient à l'origine du drame d'Onet-le-Château, survenu ce samedi 16 mars en début de soirée, selon Philippe Dussaix, directeur départemental de la sécurité publique en Aveyron. Pour rappel, un homme, âgé de 45 ans et son épouse, accompagnés de leur fils, sont attaqués à l'arme blanche devant l'entrée du supermarché Super U d'Onet-le-Château.

Le premier, après avoir reçu cinq coups de couteau au thorax, est décédé plus tard dans la soirée, des suites de ses blessures, malgré l'intervention des pompiers de l'Aveyron, tentant de le réanimer. Sa compagne, elle, reçoit un coup sous le sein et est hospitalisée dans la foulée. Malgré le choc et de lourdes conséquences psychologiques, son état physique s'améliore. Car l'agression est survenue sous les yeux de leur garçon âgé de 13 ans, pris en charge par un psychologue.

Les victimes de retour de vacances

En cause, vraisemblablement une altercation anodine. "Une personne alcoolisée mettait le désordre devant le supermarché. Plusieurs clients s'en sont inquiétés, dont ce couple", raconte le commissaire. C'est à la suite de ces réflexions que le suspect aurait "dégoupillé". En s'en prenant à cette famille, de passage dans le département, faisant une halte dans ce supermarché pour faire quelques courses sur le retour des vacances.

Tentant de s'enfuir à bord de son véhicule, le présumé assaillant a été ensuite pris en chasse par la Brigade anti-criminalité (BAC) de Rodez, qui l'a interpellé quelques kilomètres plus loin. L'homme, âgé de 23 ans et résident sur le territoire, est alors placé en garde à vue.

A lire aussi : Agression à l'arme blanche à Onet-le-Château : "On n’imagine pas que ça puisse se produire ici", réagit le maire Jean-Philippe Keroslian

Le suspect alcoolisé, transféré à Montpellier après une nuit en garde à vue

Alcoolisé au moment des faits, il n'a pu être entendu dans la soirée comme le veut la procédure et a été ce dimanche 17 mars au matin, conduit vers Montpellier où il sera prochainement interrogé par la police judiciaire montpelliéraine, qui prend le relais sur cette affaire.

Le suspect est en tout cas connu des services de police et de justice, confirment la police nationale et le parquet de l'Aveyron. Mais ces deux institutions s'accordent sur un fait, les "petits délits" qui lui ont été reprochés dans le passé ne laisseraient en aucun cas augurer pareille forme de violence. Une piste terroriste, parfois mise en avant lors de tels événements, a en tout cas été écartée par les enquêteurs.

Dans la soirée, les services de la police scientifique du département, renforcés par la venue d'une équipe de l'identité judiciaire héraultaise, ont procédé à toutes les analyses et différents relevés sur cette scène de crime. Le chef des policiers aveyronnais se dit en tout cas "complètement choqué" par cette scène effroyable.

En attendant l'audition du présumé agresseur, l'enquête est toujours en cours. Ce lundi 18 mars, une information judiciaire sera ouverte par le procureur de Montpellier.