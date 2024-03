Drame à Onet-le-Château : violenté par son père, retour à Rodez, drogue et alcool... ce que l'on sait du suspect interpellé

Au lendemain de l'agression à l'arme blanche qui a coûté la vie à un père de famille de 45 ans du côté d'Onet-le-Château, samedi 16 mars 2024, le profil du suspect, interpellé dans la foulée, se dessine un peu plus.

La stupeur et l'effroi dominent toujours à Onet-le-Château après l'agression à l'arme blanche qui a éclaté aux portes du Super U, samedi 16 mars 2024, et à l'issue de laquelle un homme de 45 ans a perdu la vie. Quelques heures après ce drame, le profil du suspect se dessine.

Violenté par son père, drogue et alcool...

Alcoolisé au moment des faits, l'individu âgé de 23 ans a commis l'irréparable. Le Parisien a échangé avec la maman du suspect interpellé, qui vivait chez sa belle-famille à Bordeaux, avant de revenir habiter chez sa mère à Rodez, en janvier 2024. "C'est un enfant qui a grandi sans cadre quand je me suis séparée du père. Il a subi des violences de la part de son père mais cela n'explique en rien son geste", appuie-t-elle.

Elle a affirmé avoir poussé son fils, Bradley, à trouver du travail. "Il était très bien entouré par ses amis qui lui disaient d'arrêter ses conneries, notamment de me piquer ma voiture parce qu'il faisait des rodéos et j'avais peur qu'il arrive un accident", ajoute celle qui est séparée du papa depuis 2012. La maman, qui dit de son fils qu'il s'est "réfugié dans la drogue et l'alcool" enchaîne : "J'ai appris samedi soir qu'il avait été arrêté mais je pensais que c'était pour alcoolémie, pas pour un crime !"

Souvent avec un couteau

Le suspect avait l'habitude de se déplacer avec un grand couteau dans son fourgon, selon son frère, qui l'a confirmé à sa maman. C'est avec une arme blanche qu'il a sévi à proximité du Super U, samedi 16 mars 2024.

Comme nous le racontait le commissaire Philippe Dussaix, qui a retracé cette triste soirée castonétoise, "une personne alcoolisée mettait le désordre devant le supermarché. Plusieurs clients s'en sont inquiétés, dont un couple", de passage en Aveyron avec son enfant de 13 ans. L'individu n'a pas apprécié les réflexions qui lui ont été faites et aurait "dégoupillé".

Il a asséné cinq coups de couteau au père de famille, qui est décédé dans la soirée. La mère, touchée sous un sein, a été hospitalisée et son état physique s'améliore. Le garçon du couple, qui a tout vu, a été pris en charge par le psychologue.

Transféré à Montpellier

S'il a tenté de s'enfuir à bord de son fourgon, le suspect a rapidement été interpellé par la Brigade anticriminalité (BAC) de Rodez. Placé en garde à vue, l'homme de 23 ans, connu des services de police pour "des petits délits", a été conduit vers Montpellier. C'est, en effet, la police judiciaire de la préfecture héraultaise qui prend le relais sur cette affaire et qui interrogera le meurtrier présumé.

Sa maman l'a répété : "Il n'y a aucune excuse à ce qu'a fait mon fils, je pense avant tout à cette famille pour qui j'ai prié ce dimanche matin à la messe".