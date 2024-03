Un père de famille tué en Aveyron devant un supermarché : Bradley, 24 ans, l’auteur présumé du meurtre mis en examen

Cédric, 45 ans, est mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau, samedi 16 mars 2024, en début de soirée, sur le parking du Super U, à Onet-le-Château (Aveyron).

Bradley, un Ruthénois âgé de 24 ans, est mis en examen ce lundi 18 mars 2024, rapporte Le Figaro citant une information de l’AFP.

Le placement en détention provisoire requis

Le jeune homme a été présenté ce lundi au parquet de Montpellier après avoir mortellement agressé, samedi 16 mars 2024, un père de famille âgé de 45 ans sur le parking du Super U à Onet-le-Château.

Une information judiciaire ouverte

"Le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre, tentative de meurtre, mise en danger délibérée d’autrui et violences volontaires commises avec arme par personne en état d’ivresse".

Par ailleurs, toujours selon le parquet, "le placement en détention en provisoire" du Ruthénois a été "requis".

Cinq coups de couteau

L’agression mortelle s’est déroulée en début de soirée, samedi, alors que Cédric, un Tarnais, qui se trouvait en Aveyron avec son épouse, elle aussi blessée, et leur fils de 13 ans, a été reçu cinq coups de couteau. "L’alcool, la bêtise et la violence " seraient à l’origine du drame d’Onet-le-Château, selon Philippe Dussaix, directeur départemental de la sécurité publique en Aveyron.

La famille rentrait de vacances

En cause, une altercation anodine qui a viré au drame. L’agresseur présumé, alcoolisé, mettait le désordre devant le supermarché. Plusieurs clients s’en sont inquiétés, dont ce couple originaire du Tarn. "C’est à la suite de ces réflexions que le suspect aurait dégoupillées". En s’en prenant à cette famille, de passage dans le département, faisant une halte dans ce supermarché pour faire quelques courses sur le retour des vacances.

Comme le rapporte La Dépêche du Midi, Cédric, âgé de 45 ans, travaillait depuis peu au centre hospitalier de Lavaur (Tarn). "Que sa femme, blessée aussi, et son jeune fils de 13 ans, reçoivent de partout un message d’affection dans cette épreuve insupportable", s’est exprimé Bernard Carayon, le maire. "Toute ma compassion, aussi à ses collègues. Et que la justice soit dure. Implacable."

Cédric était un grand passionné de rugby à XIII. Sport qu’il pratiquait dans la section loisir de l’Albi Rugby League XIII. Il avait joué auparavant au CVA XIII, le club de rugby de Villefranche d’Albigeois. "C’est avec une grande tristesse et une immense douleur que nous venons d’apprendre le décès de Cédric. Le club présente à Virginie, Clément et Marlyne et toute la famille, ses plus sincères condoléances", a communiqué le club albigeois.

La maman de l'auteur présumé qui a répondu à plusieurs médias a indiqué que son fils est "un enfant qui a grandi sans cadre quand je me suis séparée du père. Il a subi des violences de la part de son père mais cela n'explique en rien son geste".

La maman raconte également que son fils s'est "réfugié dans la drogue et l'alcool. "J'ai appris samedi soir qu'il avait été arrêté mais je pensais que c'était pour alcoolémie, pas pour un crime !"