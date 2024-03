Agression à l'arme blanche à Onet-le-Château : "On n’imagine pas que ça puisse se produire ici", réagit le maire Jean-Philippe Keroslian

À l'entrée du centre commercial Super U, ce samedi 16 mars en début de soirée, un homme d'une quarantaine d'années et sa compagne ont été agressés à l'arme blanche. Le premier a succombé à ses blessures.

L’horreur s’est produite en début de soirée, samedi 16 mars 2024, du côté d’Onet-le-Château. Un homme, d’une quarantaine d’années, accompagné par sa compagne et son enfant, a été agressé à l’arme blanche. Selon nos informations, il est décédé dans la soirée, succombant à ses blessures, malgré l’intervention de douze sapeurs-pompiers.

"C'est consternant et pathétique"

Il est 19 h sur le parking du supermarché Super U de la ville, lorsque les faits se produisent. D’après plusieurs témoins ayant assisté à la scène, c’est une interaction pour le moins anodine qui aurait viré au drame. La victime aurait interpellé un automobiliste, au comportement jugé dangereux.

De là, une altercation a d’abord lieu sur ce même parking, avant que le présumé agresseur, n’attaque à l’arme blanche ce père de famille et sa compagne – légèrement blessée selon les soldats du feu –, devant leur enfant, à l’entrée de la galerie marchande.

"C’est consternant et pathétique, ces gens ont été agressés de manière lâche", réagissait quelques minutes après les faits, le maire d’Onet-le-Château, Jean-Philippe Keroslian, qui s’est rendu sur place après le drame.

L’agresseur présumé interpellé par la police

Une agression survenue en présence de plusieurs témoins – le magasin étant toujours ouvert à l’heure où se sont produits les faits –, et dans une zone présentant de nombreuses caméras de vidéosurveillance. L’assaillant présumé a d’ailleurs été intercepté par les forces de l’ordre à une centaine de mètres des lieux quelques minutes après les faits, malgré sa tentative de fuite. Pour l’heure, peu d’informations ont filtré sur l’identité de cette personne interpellée.

Quant aux victimes, elles ne seraient ni Castonétoises ni Aveyronnaises, et vraisemblablement de passage sur le territoire pour quelques jours… "On n’imagine pas que quelque chose comme ça puisse se produire ici et d’une telle manière…", ajoute également Jean-Philippe Keroslian. En attendant d’en savoir plus, une enquête est en cours.