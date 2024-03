Agression à l'arme blanche à Onet-le-Château : ce que l'on sait de cette altercation qui a viré au drame

Une agression à l'arme blanche survenue à Onet-le-Château, en début de soirée, samedi 16 mars 2024, a coûté la vie à un père de famille. Ce que l'on sait, ce dimanche matin.

Un père de famille quadragénaire a été mortellement poignardé à Onet-le-Château, dans la soirée du samedi 16 mars 2024. Ce que l'on sait, ce dimanche matin.

Une altercation qui vire au drame

La nuit tombe sur la commune quand, au niveau du parking du Super U, un père de famille interpelle un automobiliste dont il juge le comportement dangereux. Une remarque qui n'est pas au goût du conducteur, qui va commettre l'irréparable. Il sort de son véhicule et attaque à l'arme blanche le quadragénaire ainsi que sa compagne.

Décédé malgré l'intervention des pompiers

Appelés à 19h18, les pompiers se rendent rapidement sur place. Au nombre de 12, ils prennent en charge la victime, grièvement touchée au thorax : l'homme est en arrêt cardiorespiratoire, à l'entrée de la galerie commerciale. Le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais procède à un massage cardiaque. Mais malheureusement, le père de famille succombe à ses blessures plus tard dans la soirée.

Sa compagne légèrement blessée, son enfant a tout vu

Quant à la mère de famille, également touchée lors de cette attaque à l'arme blanche, elle a été légèrement blessée. Son pronostic vital n'était pas engagé, mais elle a tout de même été hospitalisée. L'agression s'est produite sous les yeux de l'enfant de ce couple, âgé de 13 ans, ainsi que ceux de nombreux témoins, l'établissement étant encore ouvert.

Selon nos informations, la famille ne serait pas originaire des environs et était vraisemblablement de passage sur le territoire castonétois pour quelques jours.

Alcoolisé, l'agresseur interpellé

L'agresseur a rapidement été interpellé, malgré sa tentative de prendre la fuite. Un dispositif policier était d'ailleurs visible, au même moment, à hauteur du rond-point de la Roque de Sébazac.

Comme le précisent plusieurs de nos confrères, le suspect, âgé de 23 ans, était alcoolisé au moment des faits, et connu des services de police.

"Consternant et pathétique"

Joint par nos soins, Jean-Philippe Keroslian, maire d'Onet-le-Château, réagissait dans la soirée : "C'est consternant et pathétique, ces gens ont été agressés de manière lâche. On n'imagine pas que quelque chose comme ça puisse se produire ici et d'une telle manière", poursuivait l'édile.

Le PDG de Système U, Dominique Schelcher, a également réagi peu de temps après les faits. "Soutien et pensées pour les victimes de cette tragique agression survenue ce soir dans notre magasin d’Onet-le-Château dans l’Aveyron", a-t-il écrit sur le réseau X, anciennement Twitter.