EN IMAGES. Revivez la 20e édition du 10 km des berges de l'Aveyron à Rodez ce dimanche

La cinquième manche du challenge départemental des courses hors stade avait rendez-vous ce dimanche matin, sur les berges de Layoule, à Rodez.

Une 20e mouture de la course organisée par le club ruthénois à laquelle environ 300 spécialistes ont participé, en solo ou en relais. Chez les hommes, c'est le local Rémi Andrade qui n'a laissé à personne le soin de couper la ligne en premier (et avec quasiment 1 minute d'avance en 32'38''). Chez les femmes, la triathlète du club grand ruthénois Armadoc Anaïs Delrieu, 34e au sratch en 41'52'', s'est montrée la plus rapide.

Une matinée sportive et festive, lors de laquelle un dossard pour le marathon pour tous des Jeux olympiques de Paris, prévu le 10 août, a également été remporté par tirage au sort. Revivez ci-dessus cette course en images, avec les clichés de notre reporter photo Jean-Louis Bories.