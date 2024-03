Espalion. Les amateurs de littérature peuvent se réjouir

La bibliothèque d’Espalion lance un cercle de rencontre littéraire.

Dernièrement, dans une présentation captivante tenue au cœur même de la bibliothèque, Murielle Pinson a cité à juste titre l’éminent écrivain Amin Maalouf, membre de l’Académie française et lauréat du prix Goncourt : "On parle souvent de l’enchantement des livres, on ne dit pas assez qu’il est double. Il y a l’enchantement de les lire, et il y a celui d’en parler." Cette citation résume à merveille l’essence même de ces rencontres littéraires : le partage et l’enchantement de discuter des mots qui nous ont transportés.

Des lectures partagées

Tous les mois, un rendez-vous est fixé autour d’un roman sélectionné par la bibliothèque, œuvre qui sera dévorée par tous les participants pour être ensuite débattue et disséquée dans une ambiance bienveillante. Sous la houlette de Murielle Pinson, une fervente adepte de la littérature et ancienne éducatrice spécialisée dans la langue française, cet atelier promet des moments riches en découvertes et en partages.

Échanger, réfléchir, partager

L’objectif de ces rencontres littéraires va bien au-delà de la simple analyse textuelle. Murielle Pinson aspire à créer des moments de convivialité où chaque participant pourra exprimer ses ressentis, ses émotions et ses idées, formant ainsi un véritable tissu social autour de la lecture.

De mars à juin, les rendez-vous sont fixés un mardi par mois, de 10 heures à 11 heures. Les participants auront le privilège de se plonger, en deux ou trois semaines, dans un roman sélectionné par la bibliothèque.

Voyage enchanté dans l’univers des mots

Ces rencontres s’annoncent comme des parenthèses enchantées, des bulles où la passion pour les mots se mêlera à la chaleur des échanges. Que vous soyez un lecteur compulsif ou un novice curieux, le cercle de rencontre littéraire d’Espalion vous invite à découvrir l’art de partager les mots et les idées dans une ambiance aussi édifiante que chaleureuse.