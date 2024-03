Football : cap sur l’avenir pour Espoir foot

Avec ses environ 500 licenciés et 90 dirigeantes et dirigeants, l’entente du territoire baraquevillois est en plein essor sur les terrains. Mais aussi en coulisses avec un bureau composé d’une dizaine de personnes issue de toutes les catégories.

"Il n’y a pas de numéro 1 ou de numéro 2 entre nous, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai demandé à Guillaume (Hurtes) de me rejoindre à la présidence du club tant il était investi. C’est une passation sur du long terme", explique le président d’Espoir foot 88 depuis 2007, Jean-Philippe Mouysset, d’emblée.

Une 17e année consécutive à la tête de l’entente pour celui qui est originaire de Boussac et est arrivé à Baraqueville chez les juniors. "J’ai joué jusqu’à mes 50 ans en seniors", ajoute-t-il. Avec une fibre naturelle pour l’associatif et le partage, tout comme son nouvel acolyte en haut de la pyramide, Guillaume Hurtes. "Nous n’avons jamais eu de désaccord. On peut rester très longtemps comme cela", réplique le nouveau coprésident et entraîneur-dirigeant chez les 13 ans du club.

Sous les couleurs d’EFC 88, Baraqueville, Calmont et Sainte-Juliette sont en entente chez les seniors. En y ajoutant Boussac, Camboulazet, Colombiès, Gramond, Manhac et Moyrazès pour l’école de foot. De quoi faire vibrer tout le territoire du Ségala avec ses dix équipes à onze, douze à huit et quinze à cinq, sur six stades et quatre gymnases.

"Il fallait créer une continuité pour les jeunes"

Mouysset, ayant vu bon nombre de générations passer au club et de niveaux différents, revient sur la genèse du club : "L’école de foot a été créée en 1990 et chaque club senior était de son côté. Mais en 2005, nous nous sommes réunis aussi pour la catégorie senior dans le but qu’il y ait une continuité pour les jeunes. D’autant que chaque club végétait en promotion de première division (l’actuelle D3). Il fallait recréer une dynamique. On ne se bat pas pour un clocher, mais pour un territoire."

L’arrivée du synthétique pour septembre-octobre

Aujourd’hui en Régional 3 avec son équipe fanion, et depuis plusieurs saisons sans frayeur ni pour la montée, ni pour la descente, le pays du brouillard pour bon nombre d’Aveyronnais va s’éclaircir encore un peu plus au cœur de l’automne avec l’arrivée d’un terrain synthétique en lieu et place de l’actuel terrain d’honneur.

Une vraie révolution pour les Ségalis qui veulent en profiter pour voir plus haut. Mais pas à n’importe quel prix. "Notre philosophie, c’est de progresser petit à petit. Nous ne voulons pas de baroudeurs et recruter sept ou huit gars qui jouaient en R1 car nous ne sommes pas naïfs, ça va attirer. D’ailleurs en début de saison quand on me demande qui on a recruté, je réponds : "l’école de foot"", souligne le coprésident Jean-Philippe Mouysset. "Oui, à part des jeunes de retour au club par passion pour leurs origines, là on prend", complète Guillaume Hurtes.

Les rouge et blanc viseront le podium d’une poule de R3 très relevée, avant d’éventuellement se donner plus d’ambition avec le R2 en ligne de mire, avec leurs jeunes. "Nous avons les 17 ans en Ligue, les 15 ans en territoire. Le but est que ce soit avec leur apport et que, dans les prochaines saisons, nous accédions au niveau du dessus. Le maître-mot est patience, le travail paie déjà et paiera à l’avenir", assure Hurtes.