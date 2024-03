Villecomtal. "La nostalgie des blattes" sur les planches de La fabrique du Rougier

L’association "Le goût des autres" invite à venir assister le 23 mars, à la pièce "La nostalgie des blattes". Ouverture des portes de La fabrique du Rougier à 19 heures. Début de la soirée avec le jeu de cette pièce écrite par Pierre Note. L’auteur a écrit un duo saignant, avec une écriture au scalpel.

Du côté du scénario, la pièce raconte l’histoire d’un duo de deux septuagénaires qui sont assises, côte à côte. Ultimes vraies vieilles d’un monde où on ne mange plus ni gluten ni sucre et où rôde une brigade sanitaire, elles exhibent les effets du temps sur leur corps sans collagène, ni bistouri, ni botox. Elles attendent quelqu’un, un passant, un client, un fils. Mais personne ne vient.

Un monde aseptisé

Elles se battent pour garder leur place, préserver leur pré carré, mais finissent par s’unir, peut-être même par se lever, pour quitter ce monde aseptisé où elles en viendraient à avoir la nostalgie des blattes.

La mise en scène est de M. Ayrinhac, les actrices sont membres de la Compagnie "Entre cour et jardin".