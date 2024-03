Espalion. Face à RDV les handballeurs tiennent leur revanche

L’équipe fanion a voulu marquer à sa façon les anniversaires des deux coprésidents Stéphane et Fabien.

Ce samedi, l’équipe fanion du HBCE recevait son voisin de l’entente Rignac-Dourdou-Vallon. Les protégés de Kojic savaient que le classement plutôt bas des adversaires n’était pas forcément un indicateur face à cette équipe qui avait dominé à deux reprises les Espalionnais cette saison (match aller et coupe de France).

Le début de match est sous pression pour les deux effectifs et les défenses prennent clairement le pas sur les attaques : 5-4 à la 14e minute. Beillot retrouve la fougue de ses 20 ans et enchaîne les arrêts (50 % d’arrêts sur l’ensemble du match), tandis qu’en attaque les tireurs trouvent une efficacité insolente.

Le score enfle et le coach adverse est obligé de poser un temps mort : 11-5 à la 21e.

Mais les locaux, avec Lucido en pièce centrale, ne relâchent pas la pression défensive et Alet se retrouve à la conclusion de nombreuses contre-attaques sur la fin de la première période : 18-7 à la mi-temps.

En avant match, les Espalionnais se sont promis de rester concentrés pendant 60 minutes et malgré la maîtrise du début, ils comptent bien ne rien lâcher sur le second acte. Cela se confirme à la reprise avec encore une défense de fer qui ne laisse que peu de possibilités à RDV de scorer : 23-11 à la 45e.

Malgré quelques sanctions disciplinaires et des attaques un peu moins tranchantes le HBCE tient son adversaire à distance et n’est jamais vraiment inquiété d’un possible retour.

Les Espalionnais tiennent leur revanche et la fin de match est sifflée sur un score de 32-19. Cette nouvelle victoire à domicile est essentielle dans l’optique du maintien en restant 5e du classement, d’autant plus que l’équipe fanion doit sur ses 5 dernières journées affronter notamment les 4 équipes situées aux premières places. L’objectif reste pour le moment à court terme, faire enfin une bonne prestation à l’extérieur face à l’équipe en forme du moment : Lansargues. Prochain match à domicile le samedi 6 avril. Après un début équilibré, l’équipe II a finalement pris la mesure des Lotois de Gramat pour s’imposer largement 39 à 23.