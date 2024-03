Bozouls. Le compostage au menu du conseil municipal des enfants

Samedi dernier, le conseil des enfants s’est réuni en salle de la mairie. Faisant suite à la dernière séance David Chassang (chef du centre de la caserne des pompiers) a retenu le travail des enfants concernant 2 affiches qui leur serviront de support pour la campagne de communication sur les détecteurs de fumée, un partenaire ayant été trouvé pour financer des détecteurs,

Le sujet du jour était le compostage, Mme Hilaire du Smictom Nord Aveyron a expliqué ce qu’est un bio déchet et pourquoi il faut le composter, en donnant les règles de base pour réussir un bon compostage et ses avantages.

Selon la définition de l’Ademe le compostage est la transformation en présence de l’eau et d’oxygène de déchets organiques par de micro-organismes (champignons, bactéries) en produit comparable à l’humus et utilisable en agriculture et en jardinage. Le compost : 3 règles simples mélanger les différentes catégories de déchets (bruns/verts, azotés/carbonés, fins grossiers) ; aérer les matières, retourner le compost ; surveiller l’humidité (pas trop, ni trop sec) tout en gardant un équilibre des déchets secs et humides, les carbonés et déchets azotés. Pas de produits synthétiques pas de couches-culottes et pas de sac plastique et surtout pas de produits chimiques (huile de vidange, bois vernis ou peint). Le compost sert à rendre la terre quelle nous a donné, il permet de réduire sa poubelle de 30 % et éviter les coûts de collecte et de traitement, et de plus il enrichit gratuitement son jardin.

Le challenge des enfants sera de promouvoir le compostage, une communication reste à faire aux habitants grâce à des flyers, des affiches dans les commerces. Un exemple de support de communication a été présenté.

"Comme pour les détecteurs de fumée, parlez du compostage autour de vous ; en tant que jeunes élus vous êtes porteurs de messages auprès des Bozoulais", indique Sabine Klein Tourrette, adjointe à la mairie en charge des enfants.

En fin de séance le maire a précisé la date du 22 mars l’ouverture des salles associatives Cardabelle à partir de 18h15.