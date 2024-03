Estaing. Les écoliers visitent la ferme de Guillaume

Tout récemment, les élèves de l’école du Causse ont visité la ferme de Guillaume Méalet, à Lacaze, tout près de l’établissement.

Depuis qu’il s’est installé en 2010, Guillaume élève de belles vaches de race aubrac. Son troupeau compte aujourd’hui 72 mères et trois taureaux. Il y avait beaucoup de veaux de trois ou quatre mois.

Les élèves de l’école, depuis la petite section jusqu’au CM2, ont été captivés et ont appris beaucoup de choses : chaque vache donne naissance à un, parfois deux veaux ; pour nourrir et s’occuper de ses vaches, Guillaume a trois tracteurs et fait environ 1 100 balles rondes de foin par an ; chaque vache a un numéro inscrit sur des boucles d’identification fixées aux oreilles ; les animaux passent leur tête dans des cornadis pour manger le foin pendant les mois d’hiver avant de sortir pour la belle saison début avril… Les enfants ont été impressionnés par les anneaux que portent les taureaux dans le nez et autour des cornes et ont adoré voir des veaux téter leurs mères. Petits et grands ont fait deux fois le tour de la stabulation pour leur plus grand plaisir.

Guillaume a répondu avec patience et précision aux nombreuses questions des enfants et leur a offert un copieux et délicieux goûter préparé avec sa maman.

L’ensemble des élèves remercient Guillaume et sa maman pour leur chaleureux accueil et pour cette belle matinée instructive passée à la ferme.