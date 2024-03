Espalion. Les footballeurs retrouvent la saveur de la victoire

À cinq journées de la fin de leur championnat les seniors espalionnais avaient besoin de prendre des points pour se mettre à l’abri de tout risque de relégation.

Week-end faste pour les footballeurs seniors de l’Union Sportive. Pour commencer, samedi soir l’équipe 2 s’est imposée sur le terrain de Saint-Christophe contre Foot-Vallon quatre buts à zéro. Enfin un match référence pour les protégés d’Estival ! Da Cunha (deux fois), Dorjan Mara et Tuffery ont fait trembler les filets. Grâce à cette victoire, le maintien est quasiment acté avec une très belle sixième place au classement.

Dimanche, c’était au tour de l’équipe fanion d’accueillir sur sa pelouse de Perse, un mal classé Druelle. Un match très important pour espérer s’éloigner des profondeurs du classement et surtout de la menace de relégation. L’équipe devait compter sans quelques joueurs importants tels que Timothée Cazes, Corentin Marcilhac et Melvin Lantuech. Cela avait pour conséquence de permettre à Nicouleau et Grégory Dias de réintégrer le groupe. La rencontre sera à sens unique pour les locaux. Même si par manque de réalisme le score était toujours nul et vierge à la mi-temps. C’est en deuxième période que tout va se débloquer avec quatre buts inscrits par Cayla deux fois (50e, 90e) et par justement les deux entrants Dias (50e) et Nicouleau (77e). Un but anecdotique sera marqué par les visiteurs en fin de match. Cette belle victoire pour Espalion l’installe confortablement dans le ventre mou du championnat (7e).

Le week-end prochain Espalion se déplace pour le premier acte de sa double confrontation sur le terrain de Saint-Georges avant de le retrouver le samedi 30 mars à 19 heures sur le terrain de Saint-Geniez pour les demi-finales de la coupe d’Aveyron et espérer aller à Paul-Lignon défendre son trophée.

L’équipe 2 accueillera Soulages-Bonneval samedi à 20 heures à Perse.