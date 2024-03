Onet-le-Château. L’EVQS et Mélodica, d’une seule voix pour un public enchanté

Ce dimanche en l’église Saint-Joseph-l’Artisan, l’Ensemble vocal des Quatre- Saisons avait convié Mélodica pour un concert partagé.

L’Ensemble vocal des Quatre saisons et la chorale Mélodica sont toutes deux dirigées par le même chef de chœur, Pierre Laurent et ce dimanche après-midi, elles ont eu à cœur de faire voyager un public venu nombreux, à travers une balade musicale et chaleureuse, autour du monde. Sur un répertoire éclectique entre variétés, musique classique ou contemporaine, chants sacrés, gospel et traditionnels ou encore musiques de film, les choristes n’ont pas caché leur plaisir de nous faire partager leur passion pour le chant et la musique. Chacune a interprété avec brio, 9 morceaux, sous les applaudissements d’un public conquis, avant de se retrouver tous ensemble sur la scène, pour un final d’une seule voix enfin, en une seule chorale, qui a résonné dans toute l’église, avec l’interprétation éblouissante de "Yerevan Erebouni" de Edgar Hovhannisyan, que les spectateurs ont salué par une belle standing ovation, amplement méritée.

Ce fut un bel après-midi de partage musical…