Villecomtal. À la découverte de l’art de la calligraphie avec Isabelle Bos

Après l’exposition des riches peintures de Monique, c’est Isabelle Bos que la Médiathèque a invité à faire découvrir l’univers de ses calligraphies.

Récemment, lors d’un sympathique vernissage, en présence du maire et d’un petit groupe d’amateurs d’art, ce fut une promenade enchantée dans le monde sensible d’Isabelle.

Elle a commencé à se former à la calligraphie il y a plus de vingt ans, commençant par un stage, et ne s’est depuis lors jamais arrêtée…

Chaque tableau marque l’évolution vers une plus grande maîtrise, un certain équilibre, vers toujours plus de sobriété. Elle explique sa démarche à travers un parcours didactique, des textes issus des cultures chinoises et japonaises… Ce sont ses rencontres avec des calligraphes qui l’ont initiée à cette technique nécessitant un travail sur le souffle et le geste, travail de l’intérieur vers l’extérieur…

Représentations écrites et graphiques, inspiration trouvée auprès de la nature, autant de jeux calligraphiques, déclinaison à partir de lettres, déformation, grattage, phrases de corps, phrases calligraphiques en noir et blanc comme en couleur, exprimant toutes à l’instant même où la trace touche le papier, l’émotion du moment.

Elle a également illustré sa façon de travailler en présentant ses outils, pour partie fabriqués de toutes pièces. Récemment, un groupe de personnes handicapées visitant l’une de ses expositions a été très sensible et réceptif à la vue de ses tableaux. Ces personnes ont la capacité de percevoir directement l’âme des êtres et de leurs œuvres. Elle travaille d’ailleurs régulièrement en tant qu’art-thérapeute auprès de ce public. Ses activités artistiques et art thérapeutique sont très intimement liées.

Beaucoup de questions et d’échanges ont jalonné cette très chaleureuse soirée autour d’un verre de l’amitié.

Les explications d’Isabelle sur son parcours, ses œuvres, ce qui l’anime, ont pour but de faire comprendre de façon très simple sa façon de travailler, mais l’essentiel est de se laisser imprégner du difficilement sondable de l’œuvre et/ou de sa créatrice. Vous l’aurez compris, chacun est là pour ressentir avant tout !