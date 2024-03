Onet-le-Château. Avec Suba’Ado, 12 jeunes vont pouvoir faire de la plongée

Il y a quelque temps que l’idée trottait dans la tête de Valentin Couderc, le directeur jeunesse pour les 11-14 ans à la MJC d’Onet-le-Château.

Une idée qui est passée à l’étape de projet en ce début d’année "J’avais déjà monté précédemment un projet similaire et je me suis dit que cela pourrait être une formidable opportunité pour nos jeunes que de découvrir le monde de la plongée, une initiation puis une formation, donc un projet sur le long terme (1 an ½) qui leur permettrait de découvrir une activité physique assez atypique dans notre région, qui reste assez onéreuse donc peu accessible pour eux en temps normal et qui pourrait aussi déclencher une vocation chez certains…".

Après plusieurs rencontres avec les responsables du club de plongée ruthénois, la cause était entendue et ce jeudi, le projet devenu réalité a été présenté aux futurs participants : 12 jeunes de plus de 14 ans (réglementation oblige), qui fréquentent l’accueil des jeunes assidûment et y sont impliqués, auxquels se sont rajoutés plusieurs jeunes éloignés de la pratique sportive mais suffisamment matures pour s’inscrire comme les premiers, dans un tel projet et le mener à son terme.

La rencontre avec les responsables du club de plongée et les jeunes fut un moment très fort. Le président Xavier Noal a présenté son club fort de 140 plongeurs et a expliqué "Vous allez apprendre la plongée en 2 étapes : des baptêmes et quelques apprentissages en eau libre. La plongée ce n’est pas n’importe quoi, il faut avoir envie et aimer ça. Donc cette familiarisation avec la plongée vous (nous) permettra de valider votre premier échelon et vous pourrez aller "taper dans le bleu" (moins de 20 mètres en étant encadrés) et vous verrez c’est un énorme plaisir, c’est passionnant. On va aussi former vos animateurs pour qu’ils sachent ce que vous allez faire. On s’occupe du matériel et on échangera sur vos ressentis au fur et à mesure de l’avancée du projet…"

Cela démarre cette semaine avec quatre mercredis à la suite, de baptêmes à Aquavallon, puis ils auront un baptême en milieu naturel (Sète en juin ?) et cela se poursuivra durant l’été et toute l’année prochaine. Une belle initiative sportive, un projet innovant, fédérateur et propice à la cohésion de groupe, dont assurément nous reparlerons.