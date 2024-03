Onet-le-Château. Découvrez le nouveau programme

Le printemps débarque au Patio centre social et avec lui de nouvelles activités.

Pour ce trimestre printanier, le Patio centre social propose une palette d’activités à savourer en solo ou en famille. En avril, mai et juin, plongez dans des ateliers créatifs et gourmands, tout en vous aventurant dans de nouvelles disciplines sportives : le 11 avril, enfilez vos gants pour une séance de boxe, suivi d’une session de handball parents-enfants le 18 avril, et une partie de football le 22 mai. Pendant les vacances de Pâques, embarquez pour une exploration nature de l’Aubrac, accompagnés par le CPIE, lors d’un court séjour les 9 et 10 avril. Le 16 avril, défiez-vous sur un parcours gonflable à la piscine Aquavallon. Ce trimestre sera aussi l’occasion d’apprendre à concocter vos produits ménagers et vos éponges tawashi le 5 avril, ainsi que la fabrication d’emballages alimentaires écologiques et réutilisables (Bee Wrap), le 17 mai. En juin, préparez votre jardin avec trois ateliers de jardinage : plantation de fleurs et fabrication d’un grass’boy le 5 juin et création d’une grainothèque en palette les 7 et 14 juin.

Le programme complet est disponible sur www.onet-le-chateau.fr Informations et inscription au 05 65 77 25 04 ou csmlepatio@onet-le-chateau.fr