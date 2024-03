Espalion. Faire vivre le souvenir pour bien préparer l’avenir

L’amitié 53-52 demeure fermement ancrée dans une relation qui persiste au fil du temps.

À la suite du décès de Louis Miquel, président de l’association, les membres d’Amitié 53-52 se sont réunis afin de planifier leur prochaine rencontre.

Il y a quelques années à peine, l’association Amitié 53-52 était animée par une joyeuse troupe d’amis et débordait d’activités. Son dynamisme se manifestait à travers des repas rassemblant près d’une centaine de convives, ainsi que par de multiples animations et sorties familiales organisées tout au long de l’année. Malheureusement, Louis Miquel, son dernier président, vient de les quitter, tout comme de nombreux membres actifs de cette association, parmi lesquels on compte les regrettés Gabriel Lacaze, Raymond Boutary et Marcel Delmas. À l’initiative de Louisette Barry et de Denise Portal, plusieurs membres d’Amitié 53-52 se sont retrouvés le mercredi 13 mars au café Griffoul.

Ce fut l’occasion pour eux d’évoquer des souvenirs et de discuter de l’avenir de l’association. Dans le but de perpétuer leur amitié et de rendre hommage aux disparus, les participants ont décidé de se réunir autour d’une bonne table à l’Hôtel de France le 23 avril prochain.

La réunion récente souligne l’attachement profond des membres envers leur association et leurs amis disparus. Leur objectif est de revitaliser "Amitié 53-52" tout en préservant l’héritage de ceux qui l’ont animée par le passé.