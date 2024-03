Handball : "Des années de travail de structuration", le président de Rodez-Onet Benoît Courtin se livre avant une fin de saison espérée en apothéose

Opposé à Bègles (4e) demain soir (19 heures) à l’Amphithéâtre de Rodez lors de la 18e journée de Nationale 2, le Roc voudra confirmer son statut de leader impressionnant. L’occasion aussi de se projeter avec son président Benoît Courtin. Entretien.

Il reste cinq rencontres à disputer en Nationale 2, alors que votre équipe, leader, n’a pas perdu depuis le 23 septembre ; on imagine que vous êtes un président heureux. Comment vit-on tout cela au sein du club ?

Heureux, oui. Serein, aussi. Car au-delà des résultats, le comportement du groupe depuis septembre montre que l’on a un vrai collectif. C’est ce que je retiens de cette saison, ce qui me satisfait le plus. Il y a une mayonnaise qui a clairement pris entre les joueurs, entre les joueurs et le coach (Yohann Ploquin), avec le staff aussi, puisque, cette année, on est bien encadré avec notre médecin référent, notre préparateur physique et notre kiné. Après, je suis énormément dans l’humilité, et elle n’est absolument pas feinte, car il reste encore cinq matches, et on a seulement deux points d’avance. Ce sera à la fin du bal qu’on paiera les musiciens. Il faut savoir raison garder et ne surtout pas commencer à mettre les bouteilles au frais. Et, d’ailleurs, les garçons sont dans cet état d’esprit. Chaque match est une petite finale pour reprendre les mots de Yohann. On a vu qu’à Orthez (29-29 samedi dernier), ils se sont battus comme des chiens sur le parquet. Et Bègles est encore une très belle équipe que l’on reçoit ce week-end.

"Humilité", certes. Mais depuis votre élection seul à la présidence en 2019, c’est tout de même la première fois que l’équipe est si bien embarquée pour retrouver la Nationale 1 (promise au champion de poule) sept ans après l’avoir quittée. Pourquoi cette saison ? Qu’est-ce qui fait la différence ?

Ce sont des années de travail de structuration. Car la machine du Roc, c’est un budget qui est passé de 380 000 euros à 540 000 euros durant la période. Également de 293 à 406 licenciés, un club business de 20 à 93 chefs d’entreprise. Donc, c’est, selon moi, un ensemble. Une dynamique générale. Une conjonction, un alignement des planètes qui se produit. Et le plus grand facteur de succès cette année, c’est cet esprit collectif.

Vous évoquez une structuration globale au club. Pour autant, l’équipe féminine vit une saison plus délicate, reversée en poule de maintien en N3 après deux ans à jouer la montée en N2. Et un choix a posé question il y a quelques semaines, quand, lors d’un match décisif, la coach Karyne Albouy a laissé sa place pour aller diriger les M17 France féminines. Dès lors, le club peut-il avoir deux équipes au niveau national ?

Pour l’équipe de N3, l’objectif cette saison, c’est le maintien. Des joueuses sont arrivées, d’autres parties pour des études. Le groupe a dû se reconstruire. Attribuer les deux collectifs féminins seniors et M17 à Karyne a été un choix fait par le club. Effectivement, et je crois que le cas de figure va se reproduire, on a un autre entraîneur très impliqué au club, Gregory Dieguez, qui a épaulé Karyne, comme il le fait à d’autres occasions. La formation a toujours été dans l’ADN de Karyne. Et pour nous, cette équipe M17 est très importante. On a fait ce choix, mais il n’y a pas d’échelle de valeurs. Il fallait juste se partager la tâche ce jour-là. Pas plus.

Mais pour le futur, en extrapolant, le club a-t-il les moyens pour des hommes évoluant en N1 et des femmes en N3, en plus des équipes jeunes élite ?

Oui. On travaille sur deux scenarii effectivement en ce moment. Montée en N1 ou maintien en N2, avec maintien en N3 chez les filles. Et d’un point de vue budget, on est conforme. On pourra maintenir ces niveaux, ainsi que chez les jeunes avec, à terme, l’espérance de pouvoir retrouver le championnat de France de moins de 18 ans garçons.

Quel est le gap financier entre une projection N1 ou N2 ?

Il faut d’abord rappeler que nous sommes un club de N2 avec un budget important au regard des autres clubs. On est quand même déjà une grosse machine. On dit ensuite généralement qu’un budget standard de N1, c’est de l’ordre de 600 000 euros. Et je n’ai pas spécialement d’inquiétude pour l’atteinte de ce budget pour la saison prochaine. […] L’ambition sportive sera directement corrélée à l’ambition financière. On ne mettra pas en péril le club par des ambitions qui ne peuvent être assumées durablement.

Vous l’avez dit, le Roc est une grosse machine en N2, qui n’a, qui plus est, pas perdu depuis septembre ! Ainsi, ne pas décrocher la montée serait une énorme déception pour vous en tant que président, non ?

J’ai connu des saisons lors desquelles j’étais plus fébrile par rapport à l’évolution des résultats. Pas une déception, non. Mais c’est sûr que la montée en N1 sera l’aboutissement pour moi de six ans de travail bénévole ; pour toute une équipe de bénévoles aussi, dont une bonne trentaine sera sur le pont face à Bègles pour que tout le monde passe une bonne soirée.

Justement, le public est au rendez-vous de l’Amphithéâtre régulièrement lors des matches. On sent qu’il se passe quelque chose autour de cette équipe…

Complètement. C’est un travail que l’on a commencé en 2021 avec Raphael (Geslan, l’ancien manager), qui nous a initiés à la notion de spectacle. Depuis, on a gardé ce fil rouge. Au dernier match, nous étions 1 100 personnes, l’Amphi était plein. Des anciens m’ont dit que ce n’était plus arrivé depuis pas mal d’années. J’espère que cet engouement va durer.