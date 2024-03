Bozouls. L’école publique Arsène-Ratier au plus près de la nature

Dans le cadre d’une année scolaire très riche en projets liés à l’environnement, avec en autre, la plantation de fleurs à l’école, le compostage avec le Smictom, l’intervention du CPIE sur le thème de la forêt et le cycle de l’eau, c’est autour de la découverte des arbres que se sont orientés les apprentissages.

Les élèves plantent des arbres à Bozouls

Jeudi 13 mars, les élèves de CP, CE et CM, équipés de pelles et râteaux, ont replanté une dizaine d’arbres et arbustes à l’arboretum de Bozouls, impasse des Panicauts, avec l’aide des membres de l’association Club Nature.

Les agents des services de la mairie leur avaient bien avancé le travail en creusant les trous au préalable. Ce sont des spécimens qui n’avaient pas résisté avec le temps depuis la création de cet espace vert dédié à la biodiversité et créé par les élèves et leurs maîtres de l’époque Henri Recoules en 1993. Déjà à l’automne dernier, chaque jeune botaniste de l’école était devenu parrain d’un arbre et en avait étudié toutes les spécificités.

Les élèves greffent leur pommier à l’école

Vendredi 14 mars, ce sont cette fois les plus grands de CM2 qui ont appris à greffer les fruitiers avec l’aide de Francis Cuvillers, un passionné et de quelques adultes encadrants, non moins experts. Ce sont les gestes précis de quelques techniques de base qui ont été appris, : greffes en fente ou à l’anglaise. Chacun a choisi la variété du greffon qu’il souhaitait parmi sept ou huit proposés, en fonction des qualités gustatives de la pomme ; greffon qu’ils ont pu emporter en fin de journée afin de le planter chez eux. Promesse d’abondance en fruits à l’avenir dans les familles !

Élevage de truites en classe

Les écoliers de CE1-CE2 élèvent depuis deux mois des truitelles en classe. L’aventure a commencé dès janvier en partenariat avec la fédération départementale de pêche qui a fourni tout le matériel et qui dispense un cycle d’apprentissage complet sur plusieurs séances.

Les élèves ont ainsi pu observer en direct l’éclosion de l’alevin portant une vésicule pendant ses dix premiers jours de vie externe. Parallèlement à cela, ils ont réalisé un travail complet sur le bassin-versant du Lot et le cycle de vie complet de la truite ainsi qu’une sensibilisation à la protection de la qualité de l’eau et du milieu naturel. Les truitelles aujourd’hui mesurent environ deux centimètres et se portent à merveille.