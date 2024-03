Onet-le-Château. Les adhérents en immersion au centre de tri de Millau

Jeudi dernier, le Gaeq des Costes-Rouges d’Onet-le-Château a proposé à ses adhérents une visite d’écotri, le centre de tri des emballages et des papiers basé à Millau. Les adhérents du Groupe d’animation école quartier, accompagnés de leur présidente Josette Deschamps, ont été reçus par les agents du Sydom Aveyron.

Les 45 participants ont pu apprécier le parcours pédagogique et ses espaces ludiques, pour aborder les différents modes de consommation, dans l’objectif de mieux trier et de réduire les quantités de déchets produits. Les participants ont également pu visiter le hall de tri mécanisé et la cabine de tri où les valoristes assurent le contrôle qualité.

Une belle sortie pédagogique appréciée de tous les adhérents !

Pour visiter le centre de tri (accessible à partir de 8 ans), vous pouvez joindre les responsables sur contact@sydom-aveyron.com ou au 05 65 68 34 49, pour ensemble, poursuivre les bons gestes au quotidien !