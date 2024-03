Argences en Aubrac. "Musique en part’âge"

Depuis début janvier, dans le cadre de l’appel à projets "grandir en milieu rural", un projet porté par l’espace de vie sociale (EVS) d’Argences-en-Aubrac et financé par la MSA est mis en œuvre. Il permet aux enfants et aux résidents de l’Ehpad d’avoir des moments de partage réguliers autour de la musique et du chant. En plaçant la personne au centre de toutes les actions posées, l’EVS d’Argences a pour vocation d’organiser les réciprocités au sein du futur pôle intergénérationnel, mais également de co-construire des liens audacieux avec le tissu économique, associatif ou socioculturel local. C’est dans cette dynamique que les partenariats entre l’association du Bon accueil (gestionnaire de l’Ehpad) et l’espace de vie sociale se consolident au fil des années afin de proposer des projets allant en ce sens, dont des animations intergénérationnelles entre l’accueil de loisirs et l’Ehpad. Néanmoins, cette année il a été décidé d’aller plus loin en élaborant un projet avec des intervenants, sur une durée de plusieurs mois. L’action est un projet multidimensionnel (travail de mémoire, social, artistique, expression orale, corporelle) pour lequel le chant a été choisi comme outil de médiation. Laurianne Recoules, professeur de chant et musicienne, a déjà animé trois séances à l’Ehpad. Grâce à sa bienveillance, enfants et résidents se mobilisent ensemble et, petit à petit, se dévoilent les uns aux autres. Sept séances sont prévues au total, faisant en sorte de consolider ce lien entre les enfants et les résidents, par le chant qui est au cœur du projet. Ces animations permettent aux enfants de partager des moments de qualité avec leurs aînés, de favoriser le plaisir partagé entre les générations à partir de l’expression vocale et corporelle et de stimuler les enfants et les personnes âgées tant au niveau du souffle, de la mémoire, des émotions, que des images, des sensations ou des gestes rythmés.