Rugby : Gauthier Escalaïs, la dernière danse pour le buteur et métronome de Millau

Le buteur et métronome de Millau Gauthier Escalaïs tirera sa révérence à la fin de la saison. Alors que se profile le derby face à LSA dimanche au parc des sports lors de la 19e journée de Fédérale 2, il entend bien conserver la place de dauphin et vivre de mémorables phases finales.

À 35 ans, Gauthier Escalaïs, licencié au Som depuis plus de dix ans, est un incontournable de l’effectif millavois. Originaire de Cuxac-d’Aude, près de Narbonne, l’ouvreur-buteur (souvent providentiel) est aussi un homme humble, simple, doté de grandes qualités humaines. Ce printemps, il livre donc sa dernière danse avec Millau. Enfin presque.

Celui qui a " commencé le rugby à 4 ans à l’école de rugby de (s) on village " a d’abord rejoint Narbonne, en minimes. Y restant jusqu’en juniors, avec qui il a été champion de France. Il est parti ensuite à Gruissan et Pezenas en Fédérale 2, à 20 ans. Avant un retour chez les orange et noir en espoirs, intégrant le centre de formation avec à la clé un autre titre de champion de France lors de la saison 2011-2012. Et c’est après un passage à Aubenas en Fédérale 1, qu’il posa ses valises à Millau, en 2013.

Ferrero le convainc, le souvenir de 2016

" C’est Henri Ferrero (manager à l’époque) qui a réussi à me convaincre de venir, se souvient le N°10. Et nous sommes montés à cinq joueurs champions avec Narbonne deux ans auparavant. J’ai aimé cette ville notamment à cause des activités pleine nature et j’y suis resté et je m’y sens bien."

Au moment de se retourner et de choisir un moment sportif en particulier sous le maillot du Som, Escalais évoque la fameuse remontada contre Trelissac, en 2016 lors d’un 8e de finale au parc des sports avec une ferveur incroyable. Ce jour-là, Millau est mené 15-3 à la mi-temps face à cette redoutable équipe. Mais parvient finalement à s’imposer à la dernière minute par une pénalité en coin de… devinez qui ? Impérissable.

Hors rugby, après avoir travaillé à la communauté de communes, le buteur millavois est depuis le 1er janvier dernier directeur de l’évènementiel et de la vie associative à la ville de Millau. "Ce qui me plaît depuis le début ici, c’est l’aspect touristique et la qualité de vie assez exceptionnelle, pratiquer des activités de plein air à deux pas du centre-ville, indique le papa d’une petite fille d’un an et demi. Une ville à taille humaine où on peut créer de vraies relations avec les gens et je me suis vite intégré et ça c’est très positif."

"Avoir un rôle au sein du club, c’est en discussion"

Au point d’ailleurs de ne pas envisager un retour dans son Aude natale cet été. Même si l’après-rugby n’est pas encore totalement ficelé pour lui. " Je ne suis pas encore fixé dans ma tête, mais j’ai déjà beaucoup à faire professionnellement, avance-t-il. Profiter des week-ends aussi. Mais j’ai envie aussi de transmettre certaines choses aux jeunes joueurs donc potentiellement avoir un rôle au sein du club, c’est en discussion. Coté sport, peut-être faire du trail aussi."

Avant ça, il y a un travail, une carrière même à finir comme il se doit. Escalaïs aborde ainsi cette dernière saison avec un sentiment particulier. Comme c’est clair dans sa tête, il a envie de vivre chaque instant à fond. Est simplement heureux de jouer au rugby, heureux avec ce groupe et a envie de faire de grandes choses pour parachever une carrière bien remplie. Il raconte : " Cette année, on fait une grande saison comme j’en ai rarement vécu où tous les joueurs sont très proches. Depuis les quelques années où on joue ensemble, on a créé des liens très forts et le meilleur va arriver. On va essayer de conserver cette deuxième place et de prendre un maximum de plaisir pour croquer ces phases finales qu’on a bien méritées. "