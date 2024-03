Onet-le-Château. Ce week-end, l’Athyrium était le QG du championnat d’Occitanie d’escrime

Une organisation et un accueil exceptionnels du CEOC, lors du championnat d’Occitanie d’escrime, ont fait du club d’escrime castonétois, l’acteur incontournable de cette manifestation, dont l’édition 2024 a eu lieu ce week-end à l’Athyrium, ce lieu désormais emblématique de la commune, transformé pour l’occasion en une immense salle d’escrime, pour accueillir les quelque 150 tireurs, venus de toute la région.

Le samedi a été une journée extrêmement chargée et dense avec des combats, qui se sont enchaînés même au-delà du teaming prévu, preuve s’il en était besoin, de la qualité, sinon de l’excellence de tous ces champions en herbe, puisqu’il s’agissait des plus jeunes, sur les catégories M9, M11 et M13.

Mais aussi une journée très familiale et dans une ambiance chaleureuse, puisqu’ils ont été encouragés par un public nombreux, dont évidemment de nombreux parents, qui avaient aussi fait le déplacement pour les soutenir.

C’est donc après les dernières finales, bien plus tard dans la soirée, qu’a eu lieu un moment de détente convivial et festif (autour d’un bon buffet !) avec les escrimeurs, les bénévoles, les arbitres, les sponsors, les parents et tous ceux qui soutiennent cette manifestation.

Et tous se sont retrouvés le dimanche, pour la suite de la compétition, mettant en lice les tireurs des catégories M15, M17, M20 et les seniors. Elle s’est achevée en fin d’après-midi, dans des applaudissements nourris, autour des podiums des différentes catégories, sur lesquels nous reviendrons dans une prochaine édition.