Villecomtal. Chasse aux œufs de Pâques à Ségonzac le 30 mars

Toute jeune association, Avenir du Patrimoine Villecomtalais, créée voilà moins d’un an, a tenu sa première assemblée générale récemment. Devant une vingtaine de membres, a pu être présenté le bilan des activités de l’année passée avec deux journées de chantiers de bénévoles qui ont permis d’engager la réfection du mur du cimetière, des plantations sur le parvis de l’église et la reconstruction du plancher du clocher.

L’année 2023 a aussi été mise à contribution pour réaliser un diagnostic précis des désordres dans le clocher et pour obtenir des entreprises locales une évaluation sur le coût des travaux de réparation. Les membres de l’association ont délibéré pour autoriser le conseil d’administration à présenter à la commune un budget d’opération sur cette église, propriété municipale. Un dossier a été remis au maire pour servir de base de travail dans la recherche de partenaires financiers. Au titre des activités de l’année 2024, l’association proposera de fêter Pâques à Ségonzac le samedi 30 mars avec une chasse aux œufs en chocolat, ouverte aux petits comme aux grands.

Le chantier de printemps accueillera toutes les personnes souhaitant s’exercer, dans la convivialité, à la maçonnerie et aux enduits. Les participants ou visiteurs sont invités à apporter leur pique-nique.

Un apéro sera offert. Rendez-vous sur place, le samedi 30 mars, entre 10 h et 17 h avec vos paniers pour la chasse aux œufs et vos truelles. Prochain rendez-vous le dimanche 30 juin à 17 h 30 pour un concert dans l’église en partenariat avec le conservatoire musique et théâtre de l’Aveyron.