Onet-le-Château. À l’atelier gourmand, le "soleil de Marcillac" a eu tous les suffrages

Mercredi, les participants du club cuisine du patio-Centre social étaient au complet, pour se lancer dans une recette gourmande bien de chez nous "le soleil de Marcillac", en s’inspirant (excusez du peu) d’une recette de… Nicole Fagegaltier ! Après avoir mélangé tous les ingrédients nécessaires et étalé la pâte, ils ont utilisé leur qualité et dextérité manuelles pour faire de ce rond de pâte, un beau soleil, qu’ils ont ensuite badigeonné de jaune d’œufs et parsemé d’amandes effilées avant de le mettre au four. Les effluves ont mis en appétit les apprentis pâtissiers, mais ont pris le temps de confectionner une crème anglaise, pour accompagner le soleil…

Les prochains ateliers gourmands auront lieu le 26 avril pour une surprise de Pâques, le 28 mai pour un wrap-apéro et le 28 juin pour le repas de fin de saison.