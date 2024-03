CARTE. Météo : l’Aveyron et deux autres départements d’Occitanie placés en vigilance jaune face au vent, ce lundi

En raison de fortes rafales de vent, trois départements d’Occitanie, dont l’Aveyron, vont composer avec une vigilance jaune, ce lundi 25 mars 2024.

Le temps des vastes vigilances touchant plusieurs dizaines de départements de France n’est pas encore de retour, mais l’Aveyron fait partie du maigre contingent de territoires en jaune, ce lundi 25 mars 2024.

Gare au vent !

Selon Météo France, à compter de 14 heures, ce lundi, l’Aveyron va basculer en vigilance jaune face au vent. Une alerte qui doit durer, a minima, jusqu’à mardi. Deux autres secteurs d’Occitanie connaissent le même sort en ce premier lundi printanier : le Tarn et la Haute-Garonne. Mais l’alerte sera activée plus tôt : ce sera le cas à 11 heures.

Trois départements d’Occitanie dont l’Aveyron sont en vigilance jaune pour le vent. Météo France - Capture d'écran

En résumé, qui est concerné, à partir de quand, et jusqu’à quand ?

Tarn : de 11 heures ce lundi 25 mars à 6 heures mardi 26 mars

: de 11 heures ce lundi 25 mars à 6 heures mardi 26 mars Haute-Garonne : de 11 heures ce lundi 25 mars à 6 heures mardi 26 mars

: de 11 heures ce lundi 25 mars à 6 heures mardi 26 mars Aveyron : de 14 heures ce lundi 25 mars à 6 heures mardi 26 mars

Quelles prévisions en Aveyron ?

Après le ciel voilé matinal annoncé dans tout le département, celui-ci sera divisé en deux. Le nord fera toujours face à de belles éclaircies, quand la moitié sud, à partir de La Salvetat et Millau, devra se contenter de gros nuages. Le mercure ira jusqu’à 16°C à Entraygues et Villefranche.

Après-midi mitigé dans un Aveyron divisé en deux, ce lundi 25 mars 2024. Météo France - Capture d'écran

Météo France annonce des rafales allant jusqu’à 80 km/h notamment à Rodez et Réquista, dans la soirée mais aussi 75 km/h à Salles-Curan dans l’après-midi de ce lundi.

10 départements en tout

En plus des trois territoires d’Occitanie, la Loire et la Haute-Loire sont aussi concernées par une vigilance jaune vent, ce 25 mars. Le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise et l’Aisne font face à une alerte jaune pour les crues, tandis que la Haute-Savoie doit, pour sa part, veiller sur les avalanches.