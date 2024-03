Rodelle. Le budget 2024 répondra aux engagements de la commune

Le conseil municipal qui s’est réuni tout récemment en séance publique portait essentiellement sur les finances. Les comptes 2023 ont été approuvés à l’unanimité : le compte administratif fait état de 753 445,56 € dans la rubrique de fonctionnement et affiche 1 293 925,25 € en investissement en raison notamment de son affectation à l’extension du groupe scolaire de Bezonnes et les aménagements de l’aire de jeu de Laubarède. Les comptes 2023 des panneaux photovoltaïques qui nécessitent une gestion à part font état d’un résultat de 2 297 € en fonctionnement et de – 677,65 € en investissement.

Concernant la gestion du couvent de Chantemerle, on note un résultat de 29 742,75 € en fonctionnement et 5 535,12 € en investissement ; les résultats sont régulièrement affectés pour l’amélioration du gîte de Chantemerle. Le taux d’imposition augmentera en 2024 de 1,5 % pour la taxe foncière bâti et non bâti soit 42,70 % pour le bâti, 94,13 % non bâti et taxe d’habitation à 12,96 %.

Dans le budget 2024, la rubrique investissement fait état de 969 647,70 € et de 746 779,58 € en section investissement qui répondront au reliquat de l’extension de l’école : achat d’arbres Laubarède, éclairage des terrains de quilles de Saint-Julien et le stade d’entraînement de Bezonnes, extension de réseau d’eau pour lotissement, local chasse, rénovation salle de Fijaguet, assainissement et voirie de Saint-Julien.

Concernant le budget du couvent de Chantemerle, il a été prévu 73 412 € en section fonctionnement et 15 979,88 € en investissement. Pour le budget 2024 des panneaux photovoltaïques, on note 5 717,82 € en fonctionnement et 3 307,23 € en investissement. Une convention de maîtrise d’ouvrage va être passée entre la communauté de communes et la commune de Rodelle. Elle portera sur la mise en place des réseaux d’assainissement pour la salle des fêtes de Saint-Julien, le renouvellement du réseau eaux pluviales et le réseau source en eau dans le village de Saint-Julien.

Le conseil a validé le règlement de mise à disposition par la communauté de communes de la balayeuse pour un coût forfaitaire de 450 € par jour d’utilisation.

Enfin, l’inauguration officielle de l’extension de l’école de Bezonnes et du site de Laubarède est fixée le 27 avril à 10 heures.

Le détail du compte rendu de cette réunion est consultable en mairie.