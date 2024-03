Aveyron : une pièce de théâtre pour "parler autrement" des maux des agriculteurs

Dans le cadre d’un projet de prévention santé à destination du monde agricole, une pièce de théâtre sera jouée le 27 avril à Argences-en-Aubrac.

"Je viens d’un milieu ouvrier où il existe les dispositifs pour enclencher des mesures de prévention mais ce n’est pas le cas dans l’agriculture", fait remarquer Dr Christine Gaulier, installée depuis 2010 à Argences-en-Aubrac et mariée à un éleveur.

De ce constat alarmant où le taux d’accidents du travail et le non-recours aux soins sont particulièrement élevés, la maison de santé d’Argences-en-Aubrac avec le concours de la MSA (mutuelle santé agricole) Midi-Pyrénées Nord et la communauté professionnelle territoriale de santé Nord Aveyron (CPTS) ont décidé de créer une pièce de théâtre portant sur l’amélioration de la santé des agriculteurs.

"Une pièce de théâtre est un moyen d’en parler autrement"

"Le budget n’est pas simple mais aujourd’hui l’enjeu vaut le coup. Le plan mal être en agriculture a été accéléré avec un déploiement de formations. C’est sur la prévention qu’il faut agir, en amont de l’installation, et on s’est dit qu’une pièce de théâtre est un moyen d’en parler autrement. Cette pièce n’est qu’un début pour s’interroger sur le sens à ce qu’on fait ", explique Sabine Delbosc-Naudan, éleveuse à Lassouts et présidente déléguée de la MSA.

Le théâtre pour dédramatiser, poser les mots sur les maux, fut la mission de Jean-Pierre George, fondateur de la troupe "En compagnie des Oliviers" (lire ci-contre) venu voici un an à la rencontre d’éleveurs, donc bien avant l’actualité brûlante de ce début d’année qui a touché le monde agricole. "La troupe avait joué une pièce sur le suicide il y a deux ans qui avait marqué les esprits", poursuit Dr. Christine Gaulier appuyée par les représentantes de la MSA qui constatent chaque jour l’épuisement des actifs agricoles. "L’objectif est de partager et se donner les moyens d’y répondre, mobiliser les énergies pour agir en amont sur les gens qui nous touchent dans une profession où il est difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle."

Créer un déclic, une réflexion

La pièce "Le battement d’ailes de papillon" sera jouée le 27 avril à Argences-en-Aubrac, avec l’espoir de voir fleurir d’autres représentations en France. "Le but est de repartir avec quelque chose, que cela crée un déclic, une réflexion." Histoire d’inciter le paysan à prendre soin de lui, à éviter le drame. "Les temps sont incertains avec la transition écologique, les agriculteurs vont être très impactés, d’où l’importance de vulgariser sur le métier, de parler de la réalité de la vie", conclut Jean Valadier, maire d’Argences-en-Aubrac et éleveur.

En Chiffres 110 décès par an.

47 000 accidents en 2021 dont 42,3 % dans le secteur culture-élevage et 25,7 % pour les travaux agricoles (données ministère de l’Agriculture).

15 % des accidents du travail proviennent du monde agricole.

1 agriculteur se suicide chaque jour.

Jean-Pierre George, auteur d’"En compagnie des Oliviers"

Comment avez-vous été sollicité pour écrire une pièce de théâtre sur la santé dans le monde agricole ?

Nous travaillons avec ma troupe "En compagnie des Oliviers" depuis près de 25 ans sur les sujets sociétaux comme la ruralité, le bien vieillir, la parentalité, etc. et depuis 17 ans, nous sommes partenaires de la MSA (mutuelle sociale agricole, NDLR) partout en France. Nous sommes déjà venus jouer en Aveyron pour sensibiliser sur le célibat, la solitude, la transmission ou encore le suicide. Nous avons d’ailleurs une date prévue sur ce sujet à l’automne en Aveyron.

Que pouvez-vous dire sur cette création présentée en avril sur l’Aubrac ?

Je me nourris de la thématique en partant à la rencontre des gens, en faisant des interviews, pour apporter la dimension du réel. Pour la pièce qui sera jouée sur l’Aubrac, j’ai rencontré douze éleveurs, d’étables en étables, pour parler de leur situation, des problèmes de santé, de maladie, accidents du travail, deux d’entre eux ont été touchés par des accidents mortels. Le titre de la pièce "Le battement d’ailes de papillon" est que de toutes petites causes peuvent avoir de grands effets. Le but est d’être ni moraliste ni triste mais de ramener l’éleveur à sa personne. On fait de belles rencontres. Le paysan aime parler de son métier, quand il part en vacances, il part chez un autre paysan. Quand il a son dimanche, il va voir un autre paysan.

Quel regard portez-vous sur la situation au fil du temps ?

Toutes les revendications du monde agricole, on les connaît mais il y a une dégradation des conditions financières et rurales. Plus d’un agriculteur par jour se suicide. L’isolement est très important ainsi que la précarité. Un paysan fait plusieurs métiers, c’est difficile. Le regard des autres est souvent négatif, à l’image des citadins se plaignant du bruit du coq en venant à la campagne. Les manifestations du début d’année ont permis à beaucoup de gens de prendre conscience que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent et de voir leur situation.

N’est-on pas démuni au vu de la dégradation que vous constatez ?

Si on continue à travailler, c’est qu’on sert à quelque chose. La prévention débouche sur des actions comme ce fut le cas par exemple avec la MSA du Nord-Pas-de-Calais pour prévenir des risques de cancer de la prostate. Il faut aller sur le territoire, il y a une totale déconnexion des pouvoirs publics. Les gouvernants devraient passer trois mois sur une exploitation agricole pour se rendre compte de la réalité.