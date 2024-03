Football : à la veille d’un week-end festif à Bozouls, les seniors hommes à l’agonie

Le contraste est saisissant à l’AOB entre des féminines leaders de D1, et qui s’apprêtent à disputer la demi-finale de la coupe de l’Aveyron, samedi 30 mars à Aubin face à l’entente Naucelle-Rieupeyroux, et leurs homologues masculins qui ont dû déclarer forfait à domicile samedi 23 mars en D2.

"Montez Bozouls", le célèbre refrain du club au célèbre trou est à double tranchant en ce moment avec des dynamiques diamétralement opposés entre, d’une part la seule équipe senior masculine et d’autre part, l’ensemble du club.

Car si les Bozoulais vont inaugurer, samedi 30 mars, la nouvelle salle des fêtes de la ville avec un apéro-concert au même moment où les féminines joueront une demi-finale de la coupe de l’Aveyron et défendront leur titre, le marasme est à son comble chez les seniors hommes. Samedi 23 mars, son unique formation a déclaré forfait à domicile face à la réserve d’Espoir foot 88 lors de la 18e journée de Départemental 2. "Ils ont fait forfaits. Seul l’entraîneur nous a accueillis pour faire la feuille de match", nous avait renseignés un membre du staff baraquevillois lors de la collecte des résultats.

"C’est une saison galère. À part lors de la première rencontre où nous étions justes, nous avions réussi à être à peu près 14 à chaque rencontre. Là, nous étions une douzaine en début de semaine et quatre absents sont venus se greffer. Nous n’étions donc que huit", confirme le coach des vert et blanc, Julien Raynal. Ajoutant : "Ceux qui font les efforts depuis le début de saison souhaitent arrêter là, ils sont dégoûtés. Je ne vois pas comment nous pourrions arriver à finir la saison."

De la finale de la coupe en 2017 à la démotivation

Bozouls étant dernier avec quatre petits points en quinze rencontres et déjà condamné à une relégation au minimum en D3, le président Vincent Roux ne se veut pas plus optimiste que son coach. Bien au contraire, des autres catégories du club. "J’assume ne pas avoir fait, peut-être, ce qu’il fallait pour la catégorie des seniors hommes. J’ai souhaité me concentrer sur l’école de foot et suivre ça de loin pour ne pas être partout en même temps, appuie-t-il. C’est regrettable quand on voit qu’en 2017, nous étions en finale de la coupe de l’Aveyron. Il y a un vrai problème de génération quant à l’envie footballistique."

Roux continue : "Je n’ai pas encore eu Julien (Raynal), même s’il est déjà acté qu’il quittera le club à la fin de la saison. Je n’ai peut-être pas assez pris le taureau par les cornes en voulant faire confiance. Le peu de motivés se démotivent."

"Le boulot que l’on fait n’est pas dégueulasse"

Et à l’opposé de cette situation, "le club est en plein développement, souligne le dirigeant. Les filles vont disputer une nouvelle demi-finale de coupe, l’école de foot se porte bien. Nous avons enregistré une vingtaine de licences supplémentaires. La saison prochaine, nous ne serons plus en infraction sur l’arbitrage car nous aurons deux arbitres. Et quatre éducateurs seront diplômés. Malgré le problème avec les seniors hommes, nous ne pouvons pas tout noircir. Nous allons repartir avec une génération de U17 qui monte et que nous allons encadrer quel que soit le niveau. Je ne me fais guère d’illusion sur la suite, pour que l’équipe termine la saison", concède-t-il.

À l’aube d’un week-end festif pour l’association, ce forfait fait tache sur le maillot de l’AOB. Même si tout n’est pas à jeter à l’heure de la construction et de la reconstruction de la catégorie. "Nous devons nous réinventer mais le boulot que l’on fait n’est pas dégueulasse" sur tout le reste, relativise le président. Espérant associer l’inauguration de la nouvelle salle des fêtes à un nouveau billet pour Paul-Lignon.