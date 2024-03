Espalion. L’équipe fanion trop facilement dominée à Lansargues

Malgré une victoire assez large à l’aller (31-22) les joueurs sont conscients que ce n’est plus la même équipe à laquelle ils sont confrontés puisqu’elle est actuellement 2e du championnat. Si l’entame de match est plutôt bien négociée, la défense aveyronnaise top perméable face à des petits gabarits très vifs laisse les locaux prendre le match en main pour mener 16-12 à la mi-temps.

Avec le soutien de leur public ceux-ci vont mettre la pression physique et psychologique à des Aveyronnais encore une fois trop tendre à l’extérieur. En encaissant un 7-0, l’écart se creuse et les Espalionnais vont finalement s’incline 31-21. Le contraste est saisissant entre le côté conquérant et rigoureux des dernières prestations à domicile et des matchs à l’extérieur manquant de densité avec des joueurs assez rapidement fatalistes. Il faudra impérativement encore une victoire sur les 4 derniers matchs de la saison pour assurer son maintien. Et la première des opportunités pour cela (et peut-être la plus abordable) est la réception de Narbonne le samedi 6 avril.