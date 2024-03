Onet-le-Château. Pleine réussite pour le championnat d’Occitanie

Cent cinquante compétiteurs étaient en lice, dont on saluera le fair-play et le respect mutuel envers leurs homologues, mais aussi les bénévoles, arbitres et organisateurs, comme s’est plu à le rappeler Didier Pierre, l’adjoint aux sports représentant le maire lors des résultats, éloges appuyées reprises par tous les responsables des clubs présents, ce qui a ému Lumi, la maître d’armes du club castonétois, Gilbert son président de mari et toute leur équipe, qui n’oublient pas, cerise sur le gâteau, les très belles performances des tireurs castonétois.

Podiums par catégorie :

- Fleuret mixte M9 : Néo Léoty (CEB), Eliott Grange-Wagner (Villeneuve-Tolosane), Thomas Viguier (Onet-le-Château). Fleuret mixte M11 : Charles Martin Prié (Muret), Nael Chabert (Pézenas), Clément Méravilles (Onet-le-Château). Fleuret mixte M13 : Nino Chaigne (Villeneuve-Tolosane), Hugo Cazals (Onet-le-Château), Mathis Layssac (Onet-le-Château). Fleuret Dames M20 : Anthéa Pascal-Ducrocq (Perpignan), Sinjini Racine (Muret), Flavie Triniol (Onet-le-Château). Fleuret Hommes M20 : Evan Darmani (Muret), Youmi Dun (Muret), Guilhem Poulbère (Muret). Fleuret Hommes M15 : Léo Senaud (Onet-le-Château), Loris Darmani (Muret), Alban Largey (CEB). Fleuret Dames M15 : Jeanne Latge (Perpignan), Lise Valière (Onet-le-Château), Lorraine Vanotti (Muret). Fleuret Dames M17 : Anthéa Pascal-Ducrocq (Perpignan), Zoé Descloux (CEB), Iris Torres (Montpellier). Fleuret Hommes M17 : Evan Darmani (Muret), Ronan Rouille-Vioche (CEB), Martin Pradeilles (Muret). Fleuret Dames Seniors : Flavie Triniol (Onet-le-Château), Marion Olivier-Martin (Toulouse), Anaïs Escot-Sep (Toulouse). Fleuret Hommes Seniors : Aurélien Heyris (CEB), Antony Martel (Toulouse), Hugo Carrin (Toulouse).