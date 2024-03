Ces étudiants de Rodez rêvent de championnat de France, une cagnotte a été ouverte pour les aider

L’association Asur, qui regroupe la pratique sportive universitaire des étudiants basés sur le Piton, lance une cagnotte afin de préparer les championnats de France.

Ils sont aujourd’hui en phase de préparation et espèrent désormais aller le plus loin possible. L’Asur, Association sportive universitaire ruthénoise, qui regroupe les étudiants de Champollion, l’IUT et de la CCI, va participer cette année encore aux championnats de France universitaires dans plusieurs disciplines. Parmi celles-ci, citons la boxe, le taekwondo, le judo, le trail et la natation.

En trail, deux étudiants ruthénois, Maelys Cubaynes et Clovis Clamens, ont d’ores et déjà répondu présent lors de ce championnat national. Et ce, à quelques kilomètres de leur domicile ! Puisqu’ils n’ont pas quitté le département et ont disputé samedi la course du championnat de France universitaire à Montpellier-le-Vieux, en Sud-Aveyron, à l’occasion du trail de la Cité de pierres. Au scratch, Clovis Clamens se classe à la 158e position sur près de 300 participants. Une très belle performance est à noter pour Maelys Cubaynes, 11e féminine et 129e au scratch.

Ensuite, en ce qui concerne la boxe, Tom Masseboeuf et Maissa Boujlil iront défendre les couleurs ruthénoises à Lille.

À la recherche de financements

Ensuite, Zakaria Ouahi se déplacera à Salon de Provence pour le taekwondo. Trois judokas, Mélissa Sourd, Étienne Boudou et Coralie Lopez défendront les couleurs ruthénoises, ils se rendront pour leur part à Bourges. Du côté des bassins, quatre étudiantes se sont qualifiées collectivement pour le 4 x 50 m quatre nages et 4 x 100 m nage libre. Individuellement, Apolline Rousset est qualifiée sur 100 m papillon, Romane Fraysse sur 100 m brasse, Marion Lagarrique pour le 100 m nage libre et 50 m papillon, et Kaena Weitten sur 50 m dos. Cette compétition se déroulera à Caen du 3 au 5 avril "Tous ces étudiants soutenus par l’association se préparent au mieux pour ces défis sportifs", se réjouit l’association. Ils s’entraînent vaillamment tout en préparant les examens à venir.

Vient ensuite la question de l’argent. Ces sportifs sont à la recherche de fonds pour financer leur participation à ces compétitions et les frais qui en découlent. Pour cela, ils ont offert une cagnotte en ligne sur la plateforme Lydia, où chacun peut apporter son soutien.