Baraqueville. L’entreprise d’irrigation Soverdi s’installe sur l’ancien site d’Almeras

L’entreprise Soverdi s’installe au cœur du Ségala pour répondre aux besoins locaux en irrigation. L’ancien site d’Almeras, près de l’Espace Raymond Lacombe, accueille désormais la société de mécanique de précision Soverdi, venant de Verdun-sur-Garonne, qui ouvre sa 5e agence à Baraqueville.

Spécialisée dans l’irrigation, Soverdi propose une gamme complète de solutions grâce à son bureau d’études et son équipement de pointe. En plus de fournir des équipements pour le traitement de l’eau, notamment la réutilisation des eaux usées traitées (REUT), l’entreprise s’engage à servir les agriculteurs et les collectivités des départements de l’Aveyron, du Tarn, de la Lozère, du Cantal et de la vallée du Lot. Romain Fabre, responsable d’agence, souligne l’emplacement stratégique de Baraqueville, idéalement positionné pour couvrir cette vaste région.

Avec déjà trois employés en place et un quatrième en attente, l’agence prévoit d’élargir son effectif à huit employés à long terme, en fonction de la demande croissante. Cette implantation de Soverdi dans le Ségala répond à un besoin crucial des agriculteurs confrontés aux saisons sèches, offrant ainsi une solution de proximité et d’expertise.

Pour plus d’informations, contact au 05 63 02 55 70 ou sur le site web www.soverdi.fr.