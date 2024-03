Entraygues-sur-Truyère. Succès grandissant pour la bibliothèque

Eliane Pradels, présidente de l’association qui gère la bibliothèque municipale a accueilli le maire, les adhérents et les bénévoles lors de la réunion de l’assemblée générale.

Le nombre de lecteurs a atteint en 2023 un niveau record. Il est passé de 124 à 155, les emprunts ont augmenté de 10 %. La bibliothèque dispose de plus de 6 000 documents en rayons. Le passage du bibliobus de la médiathèque départementale tous les six mois permet d’avoir 900 documents supplémentaires disponibles au prêt. Les enfants des écoles et de la crèche sont régulièrement accueillis. La bibliothèque participe aux évènements culturels et aux diverses animations du village et le livre sur le Pont de Truyère écrit par un groupe de bénévoles suite à sa restauration et édité par la bibliothèque a connu un très grand succès. Le club lecture du deuxième mardi du mois est ouvert à tous. Depuis le mois de décembre, un atelier écriture animé par Lionel Salmon auteur de théâtre et de chansons regroupe entre 10 et 15 personnes qui s’essaient au travail "d’écrivain" sans prétention mais avec assiduité. L’atelier se poursuit par un grignotage partagé et le projet serait de regrouper les textes écrits dans un petit recueil et de participer à un "Marathon des mots" avec d’autres ateliers écriture.

Spectacle le 5 avril

De nombreux projets sont évoqués : proposer aux enfants des écoles et de la crèche, un spectacle de Cannelle et Timothée le vendredi 5 avril à la salle multiculturelle, organiser à l’automne une veillée avec un conteur musicien, accueillir des auteurs locaux…. La question de l’adhésion au réseau intercommunal de bibliothèques est sujette à discussion. Il est décidé de demander des informations supplémentaires au service culturel de la communauté de communes. Les rapports d’activité et financier sont approuvés et le bureau est reconduit.