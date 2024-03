Villecomtal. Belle rencontre pour fêter Saint-Joseph

C’est sous un beau soleil printanier que les enfants des écoles privées du Vallon (Les Prades de Marcillac, Sainte-Marie des Prés de Saint-Christophe, Saint-Joseph de Salles-la-Source et Villecomtal) se sont retrouvés autour du collège Saint-Joseph pour fêter tous ensemble la fête de leur saint patron. On a pu voir défiler fées, princesses, pompiers, sportifs prêts pour les JO… de tous âges, de 2 à 11 ans, voire 52 même… menés par une magnifique licorne, dans les rues de Marcillac. Leur déambulation achevée, ils se sont retrouvés dans la cour du collège pour y prendre leur pique-nique avant de partager des jeux avec les collégiens, heureux d’accueillir les plus jeunes. L’après-midi, alors que les maternelles retrouvaient leurs écoles respectives, les enfants du primaire participaient à la kermesse où leur étaient proposés différents jeux : chaises musicales, ateliers des odeurs, quilles, lancer de pantoufles… Chacun en est reparti le sourire aux lèvres avec, en prime, un lot (jeu, livre, peluche…).

Les bénéfices de cette après-midi seront reversés à l’association "Anak-tnk" qui œuvre pour la scolarisation des enfants à Manille (Philippines).