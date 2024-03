Estaing. Bougez-vous, une première édition réussie

Grâce à l’initiative de l’association Sécateurs & bonne humeur avec le concours de la municipalité et le partenariat de l’ARS et du CPTS-NA, l’opération "Bougez-vous" a connu un franc succès. Les ateliers à thème mis en place dans le village permettaient aux visiteurs de rencontrer les différents intervenants.

Afin que tout le monde participe à chaque atelier, des groupes avaient été constitués pour profiter pleinement des conseils du Dr Coquentin, des sapeurs-pompiers d’Estaing, Annabelle, Chantal et Romane, des coaches sportifs Gérald et Marie-Ange de la Maison du sport d’Espalion ainsi que de la diététicienne Sandrine Bourrier. Développé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le programme Icope pour prévenir la dépendance faisait également partie de cette opération. Conseils et échanges, démonstration du défibrillateur et des gestes de premier secours, petits exercices physiques, composition d’un menu équilibré… sans oublier les très nombreuses questions ont permis aux participants d’être acteur lors de leur passage dans les ateliers. À l’issue de cette animation, chacun aura bien compris que manger sain et bouger permet de rester en pleine forme.

Cette manifestation se clôturait autour d’un copieux et gourmand goûter composé d’une multitude de pâtisseries maison, de fruits secs et jus de fruits du magasin Bio d’Olt à Espalion. L’occasion pour tous d’échanger sur cette opération originale et bien orchestrée par les adhérents de Sécateurs & bonne humeur.

Placé sous le signe de l’activité physique, de l’alimentation et du bien-être avec une multitude d’ateliers, le rendez-vous aura donné entière satisfaction aux visiteurs et aux organisateurs.