Salles-Curan. Du vert, encore du vert pour fêter "Saint-Patrick’s day" au collège

Tradition incontournable en Irlande où l’on festoie et l’on défile dans les rues, vêtus de vert, la fièvre de la Saint Patrick a gagné le collège des Monts et lacs. Pour cette deuxième édition, les élèves ont pu assister et participer à des ateliers préparés et animés par leurs professeurs sous la houlette de Miss Célié, leur professeur d’Anglais. Cinéma, jeux, escape game, découverte du football gaélique, chants irlandais ont rythmé la journée des collégiens. Un seul dress-code pour tous : porter les couleurs du drapeau irlandais et les symboles qui y sont associés.

Pour clôturer cette journée festive, un jury composé d’enseignants mais aussi de collégiens a élu les trois tenues les plus originales qui ont été récompensées par de jolis cadeaux. Bravo à Lisa, Candice et Victor, les heureux gagnants ! Un moment agréable pour tous, où les liens se resserrent et où souffle l’esprit de l’ensemble scolaire des Monts et lacs.