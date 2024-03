Bozouls. Les écoliers de Saint-François découvrent le ballon ovale

Au cours de cette période, le club de rugby local, le RCENA, a proposé des séances de découverte de la balle ovale, à l’école Saint-François de Bozouls.

Les éducateurs sportifs, bénévoles, ont conduit des animations dans les classes de CE2, CM1 et CM2. C’est au travers de jeux d’équilibre, de prises d’intervalles et de démarquages que les élèves ont pratiqué la balle ovale au gymnase intercommunal. Ils ont également pu découvrir les valeurs éducatives chères au rugby : La responsabilité, le respect des autres partenaires ou adversaires du moment, la maîtrise de soi et l’effort.

L’organisation d’un mini-tournoi lors de la dernière séance des CM est venue conclure ce cycle "rugbystique" que le club espère pouvoir renouveler l’année prochaine.